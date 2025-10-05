الأحد 05 أكتوبر 2025
كاميرات المراقبة كشفته، سقوط لص الهواتف المحمولة بالسلام في قبضة الأمن

فيديو يقود لكشف لص
فيديو يقود لكشف لص الهواتف فى السلام

تمكنت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول من أحد المحال التجارية بأسلوب "المغافلة" بالقاهرة.

وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل "له معلومات جنائية" ومقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام.

الداخلية تكشف ملابسات فيديو لمشاجرة بالأسلحة في كرداسة

الأمن يكشف ملابسات فيديو استعراض قائد سيارة في كرداسة

 وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأقر بارتكابه 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتصرفه فى المسروقات بالبيع لدى عميل سيئ النية "له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية"، حيث تم ضبطه وبحوزته الهواتف المحمولة المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

