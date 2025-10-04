حبس المتهمين بالفعل الفاضح على المحور 4 أيام لهذا السبب

قررت جهات التحقيق المختصة حبس فتاتين وشابين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهم إحداث تلفيات في سيارة آخر أثناء سيرها على الطريق بالمحور، وارتكابهم فعلا فاضحا بالطريق العام.

الواقعة وثقها مقطع فيديو تم تداوله على السوشيال ميديا، ويظهر المتهمون وهم يستقلون سيارة ملاكي، والذي قام بتصويرهم مالك مركبة أخرى من داخل سيارته بعد أن اتهمهم بكسر زجاجها، زعما أنه طاردهم لممارستهم فعلا فاضحا في الطريق العام.



وفحصت الأجهزة الأمنية، تداول مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله شابان وفتاتان يستقلون سيارة ملاكي، بينما يصورهم مالك مركبة أخرى من داخل سيارته بعد أن اتهمهم بكسر زجاجها.

والذي انتهي بتحديد هوية المتهمين وتم ضبطتهم وإحالتهم لجهات التحقيق التي أصدرت قرارها سالف الذكر.

