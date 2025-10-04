في زفة عروسين، مصرع فتاة وإصابة آخرين خلال تصادم سيارة ملاكي بسور خرساني بمنشأة القناطر

لقيت فتاة مصرعها، وأصيب آخرون، في حادث اصطدام سيارة ملاكي بسور خرساني في طريق قرية نكلا بمنشأة القناطر، وتم نقل الضحايا للمستشفى.



تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد وقوع حادث سير بطريق قرية نكلا في منشأة القناطر.

وانتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن سيارة ملاكي، اصطدمت بالسور الخرساني الخاص بالطريق، مما أسفر عن مصرع فتاة، وإصابة آخرين.



تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، وإسعاف المصابين، ورفع آثار الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لتولي النيابة المختصة التحقيق.

