مصرع شخص وإصابة طبيب ونجله في تصادم سيارتين بالطريق الإقليمي بالعياط

لقي شخص مصرعه وأصيب  طبيب ونجله، في حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الإقليمي بدائرة مركز شرطة العياط.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتم نقل الجثة ثلاجة المستشفى، ونقل المصابين لإسعافهما، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.


ورد بلاغ لغرفة النجدة بوقوع حادث مرورى بالطريق الإقليمي، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال الفحص والتحريات، أن سيارة يستقلها طبيب ونجله، تعرضت لحادث، مما أسفر عن إصابة الطبيب  ونجله، ولقي الآخر مصرعه، متأثرًا بالإصابات التي لحقت به.


وجار رفع آثار الحادث وسحب السيارات المتسببة بالحادث عبر أوناش الخدمات المرورية لتسيير الحركة المرورية.

