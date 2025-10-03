القبض على إمام مسجد تحرش بابنة زوجته في عين شمس

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على إمام مسجد تحرش بابنة زوجته وهتك عرضها، بعد بلاغ تقدمت به ربة المنزل ضد زوجها بقسم شرطة عين شمس.

وأوضحت ربة المنزل في بلاغها أنه اكتشفت الواقعة حينما استيقظت من نومها على صوت ابنتها تستغيث وخرجت من غرفتها لتتفاجأ بما حدث، مشيرة إلى أنها ليست المرة الأولى، التي يقوم زوجها بهذه الأفعال مع ابنتها.

وأضافت أنها عندما واجهته بأقوال ابنتها اعتدى عليها وطردها هي وابنتها من مسكن الزوجية.

وبإجراء تحريات رجال مباحث القاهرة أكدت صحة الواقعة وعلى الفور تم إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وجار عرضه على النيابة للتولي التحقيقات.



وكانت والدة المجني عليها استغاثت من زوجها وقالت في تصريحات صحفية إن الواقعة حدثت يوم الثلاثاء الماضي عندما استيقظت من نومها على صوت ابنتها وخرجت من غرفتها على واقعة مأساوية.

أوضحت أنها شاهدت زوجها يضع يده على مناطق حساسة من جسد ابنتها، وأن ابنتها أخبرت والدتها أنه تعدى عليها أكثر من مرة، وهددها بالقتل والطرد من المنزل في حالة الإبلاغ بالواقعة.

وذكرت والدة الضحية أنها تزوجت منذ 2016 ولم تر من زوجها أي شيء يثير الشكوك، مشيرة إلى أنه متدين وإمام مسجد ودائما ما ينصحها بالالتزام في الصلاة، مؤكدة اكتشفت أنه يهتك عرض ابنتها اثناء غيابها عن المنزل.

وتحررت محضر بالواقعة.

