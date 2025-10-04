أول تحرك أمني بشأن فيديو الاعتداء على سيدة ونجلها بالهرم

تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات واقعة اعتداء عدد من الأشخاص على سيدة ونجلها بدائرة قسم شرطة الهرم خلال مشاجرة نشبت بين الطرفين وثقها مقطع فيديو متداول على السوشيال ميدياو

وذلك من خلال رصد وتفريغ الفيديو وجمع المعلومات للتواصل لهوية الأشخاص المتواجدين وتحديد هويتهم، للتأكد من مدى حقيقة المحتوى وضبط المتورطين.

وأظهر الفيديو المتداول عدد من الشباب وهم يعتدون على السيدة وابنها أمام أعين المارة، وسط تبادل للسباب بين الطرفين، وأوضح ناشر المقطع أن الواقعة نشبت نتيجة خلاف حول ركن سيارة بمنطقة اللبيني.

وأثار الفيديو حالة من الغضب بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بسرعة تدخل الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الحادث.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



