انقضاء الدعوى بين شقيق الفنان عماد زيادة وشركة أمريكية في قضية الشيكات البنكية

قضت محكمة القاهرة الجديدة بانقضاء الدعوى بين شقيق الفنان عماد زيادة، رجل الأعمال "شريف زيادة"، وإحدى الشركات الأمريكية، والمتعلقة بإصدار شيكات بنكية، حيث أصدرت المحكمة حكمها، بناءً على التصالح الذي تم بين الطرفين وتنازل كل منهما عن القضايا المرفوعة بينهما داخليًّا وخارجيًّا وانتهاء النزاع بشكل نهائي.

الفنان عماد زيادة ونجله يحضران حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية "بالون دور"

وكان قد حرص الفنان عماد زيادة على حضور حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية "بالون دور"، المقام مساء الإثنين الماضي بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث ظهر زيادة على السجادة الحمراء للحفل، بصحبة نجله يوسف زيادة، والمهندس محمد طلعت الرئيس التنفيذي لشركة بالون دور.

وانطلق الحفل في تمام التاسعة مساء الإثنين الماضي، على مسرح دو شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور عدد كبير من نجوم كرة القدم العالمية الحاليين والسابقين.

