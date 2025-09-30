أخبار الحوادث اليوم.. ضبط متحرش الهرم بعد تداول فيديو.. مشاجرة مسلحة فى سوهاج.. أحكام مشددة فى رشوة الزراعة الجديدة

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائدو سيارات ملاكى بأداء حركات استعراضية بأسيوط معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.. وضبط مرتكبى الواقعة.

ضبط شخص و3 سيدات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على شخص و3 سيدات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية.

ضبط عنصرين جنائيين غسلا 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها لمواجهة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصرين جنائيين لاتهامهما بغسل أموال ضخمة متحصلة من نشاطهما في الاتجار بالمواد المخدرة.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بسيدة في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة العسيرات بمحافظة سوهاج، تبادل خلالها الطرفان إطلاق أعيرة نارية ما أسفر عن إصابة سيدتين.

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة الزراعة الجديدة"، والتي تضمنت اتهامات بالاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء، وتلقي رشاوى، والتربح غير المشروع عبر التلاعب في تخصيص أراضي الدولة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين ظهرا في مقطع فيديو أثناء تعديهما بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء على أحد المواطنين بالأقصر.

قررت محكمة القاهرة الجديدة تأجيل دعوى الحجر التي أقامها حفيد الدكتورة نوال الدجوي لتدهور حالتها الصحية إلى جلسة 30 ديسمبر المقبل.

مصرع زعيمها و6 آخرين، تفاصيل سقوط أكبر عصابة مخدرات بالبحيرة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في توجيه ضربة قوية ضد الجريمة المنظمة، حيث تمكنت من إسقاط واحدة من أخطر البؤر الإجرامية بمحافظة البحيرة، عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة أسفر عن مصرع زعيم العصابة و6 من معاونيه وضبط باقي العناصر.

تصفية أكبر عصابة للمخدرات، أثارت عملية تصفية مجموعة من أخطر تجار المخدرات، الذين نشروا الرعب بين الأهالي في محافظة البحيرة، ردود أفعال واسعة وحالة من الارتياح بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن المجموعة كانت تضم أخطر تاجر مخدرات بالمنطقة ويدعى شريف البحيري.







