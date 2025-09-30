خلافات مالية تنتهي بتمزيق جسد شاب بالأسلحة البيضاء فى الأقصر

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين ظهرا في مقطع فيديو أثناء تعديهما بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء على أحد المواطنين بالأقصر.

الداخلية تكشف ملابسات مقطع فيديو اعتداء بالأقصر وتضبط الجناة

وبالفحص، تبين أن المجني عليه (طالب – مقيم بدائرة القسم) كان قد تقدم ببلاغ الى قسم الشرطة، أفاد فيه بتعرضه لاعتداء من جانب شخصين أثناء استقلالهما دراجة نارية، ما أسفر عن إصابته بجروح متفرقة، وذلك على خلفية خلافات مالية بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط مرتكبي الواقعة (عاطلان – لهما معلومات جنائية)، وبحوزتهما سلاحين أبيضين استخدما في الاعتداء.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة لذات الخلافات.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في مواجهة كافة أشكال الجريمة، والتصدي لأي محاولات للخروج عن القانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

