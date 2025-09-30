ضبط عنصرين جنائيين غسلا 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها لمواجهة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصرين جنائيين لاتهامهما بغسل أموال ضخمة متحصلة من نشاطهما في الاتجار بالمواد المخدرة.

تفاصيل القضية

كشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، وذلك لإضفاء صبغة شرعية على تلك العائدات وإظهارها وكأنها ناجمة عن أنشطة قانونية.

حجم الأموال

قدرت قيمة الممتلكات والأموال التي تم غسلها بنحو 70 مليون جنيه تقريبًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

