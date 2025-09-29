في وكر لتجارة المخدرات، تصفية 7 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بإيتاي البارود

شهد مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، إسدال الستار على أحد كبار تجار المخدرات بسقوط زعيم العصابة" سيدي البحيري" مقتولا و٦ من معاونيه في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن، والقبض علي ٥ آخرين من أفراد العصابة في حملة أمنية مكبرة بمحافظة البحيرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء محمد عمارة مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة واللواء أحمد السكران، تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، من تصفية إحدى أخطر البؤر الإجرامية المتخصصة فى تجارة المواد المخدرة بمحافظات وجه بحري، بعد متابعة ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، نشاط إحدى البؤر الإجرامية شديدة الخطورة، والتى تتخذ من علانية الاتجار فى المواد المخدرة منهجا لها، والكائنة بمنطقة الضهرية التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاي البارود، حيث استغلت العناصر الإجرامية المكونة لتلك البؤرة والمتاخمة لمحافظات البحيرة، والغربية، والتى يفصلها مجرى نهر النيل، ويستخدمونه سبيلا لهم للهروب باستخدام مراكب نيلية، حتى يكونوا بمنأى عن الملاحقات الأمنية.

بادروا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية



وعقب استهداف المتهمين وعقب رصد تحركاتهم وتتبعهم وبمشاركة قطاع الأمن المركزى، تم الانقضاء عليهم بادروا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه القوات، وأسفر التعامل عن مصرع زعيم تلك البؤرة "السيد البحيرى" و 6 مجرمين آخرين، وتمكنت الحملة من ضبط 5 عناصر آخرين، كما تمكنت الحملة من ضبط مجموعة كبيرة من الأسلحة الآلية، وعدد كبير من الطلقات، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من المواد المخدرة جار فحصها، وعدد من المراكب النيلة، وتم التحفظ على المضبوطات وجاري فحصها من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

