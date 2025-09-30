ضبط قائدي 5 سيارات بتهمة أداء حركات استعراضية خلال موكب زفاف فى أسيوط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائدو سيارات ملاكى بأداء حركات استعراضية بأسيوط معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.. وضبط مرتكبى الواقعة.





رصدت أجهزة الأمن، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائدي سيارات ملاكى بأداء حركات استعراضية بدائرة مركز شرطة أسيوط معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.



وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارات الظاهرة بمقطع الفيديو وقائديها 5 أشخاص "لا يحملون رخصة قيادة"جميعهم مقيمين بدائرة المركز.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة حال سيرهم بموكب زفاف أحد أصدقائهم، وتم التحفظ على السيارات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديها.

