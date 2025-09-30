خناقة جيران، الأمن يكشف ملابسات الاعتداء على شخص من ذوي الهمم

الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
حوادث

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، حقيقة ادعاء شخص من "ذوي الهمم" بتعرضه للاعتداء وسرقة هاتفه بمدينة بدر.

رصدت الأجهزة الأمنية منشورًا يتضمن ادعاء أحد الأشخاص من "ذوي الهمم" بتضرره من قيام شخص بالتعدي عليه وسرقة هاتفه المحمول بالقاهرة.

بالفحص، تبين عدم صحة الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تعود إلى تلقى قسم شرطة بدر بلاغا يفيد مشادة كلامية نشبت بين طرف أول (القائم على النشر وشقيقته وزوجها) وطرف ثان (سائق) جميعهم مقيمون بدائرة القسم، بسبب خلافات حول الجيرة.

وخلال المشادة، تبادل الطرفان السباب، وقام الطرف الثاني بأخذ الهاتف من القائم على النشر اعتراضًا على قيامه بتصويره، قبل أن يتدخل أحد الجيران ويعيد الهاتف في حينه، دون وقوع أي تعديات جسدية أو واقعة سرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

