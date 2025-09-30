ضبط منادي سيارات تعدى على قائد سيارة بالجمالية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قيام منادي سيارات بالتعدي بالسب والضرب على قائد مركبة، ومنعه من التوقف بأحد شوارع منطقة الجمالية.

ضبط منادي سيارات تعدى على قائد سيارة بمنطقة الجمالية

بالفحص، تبين أن الواقعة لم يرد بشأنها بلاغ رسمي، إلا أن التحريات أسفرت عن تحديد وضبط مرتكبها، وتبين أنه منادي سيارات بدون ترخيص، له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.