قرار قضائي في دعوى الحجر على ممتلكات نوال الدجوي

الدكتورة نوال الدجوي
الدكتورة نوال الدجوي

قررت  محكمة القاهرة الجديدة تأجيل دعوى الحجر التي أقامها حفيد الدكتورة نوال الدجوي لتدهور حالتها الصحية إلى جلسة 30 ديسمبر المقبل.
وكان حفيد الدكتورة نوال الدجوي، عمرو الدجوي، أقام دعوى حجر ضد جدته، بدعوى عدم قدرتها على إدارة أموالها بسبب حالتها الصحية.

وأفاد دفاع عمرو الدجوي أن الجلسة ليس لها أي علاقة بإجراءات التصالح بين الطرفين، فهي جلسة إجرائية عادية، وأنه طالب بتأجيل نظر الدعوى لضم محضر السرقة، وتقديم المستندات وهو ما استجابت له المحكمة.

