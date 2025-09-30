قرار قضائي في دعوى الحجر على ممتلكات نوال الدجوي

قررت محكمة القاهرة الجديدة تأجيل دعوى الحجر التي أقامها حفيد الدكتورة نوال الدجوي لتدهور حالتها الصحية إلى جلسة 30 ديسمبر المقبل.

وكان حفيد الدكتورة نوال الدجوي، عمرو الدجوي، أقام دعوى حجر ضد جدته، بدعوى عدم قدرتها على إدارة أموالها بسبب حالتها الصحية.

وأفاد دفاع عمرو الدجوي أن الجلسة ليس لها أي علاقة بإجراءات التصالح بين الطرفين، فهي جلسة إجرائية عادية، وأنه طالب بتأجيل نظر الدعوى لضم محضر السرقة، وتقديم المستندات وهو ما استجابت له المحكمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.