أخبار الحوادث اليوم: الأمن يكشف ملابسات مقتل تيك توكر في مصر الجديدة.. ضبط شبكة دعارة بناد صحي في التجمع.. وتعطل حركة قطارات الصعيد بسبب انقلاب قطار بضائع

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخر بالاعتداء على صديقه تيك توكر مما أسفر عن وفاته بمصر الجديدة.



تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن واقعة سرقة بعض المحتويات من داخل أحد المساجد بمحافظة الإسماعيلية.

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" لقيامه بإدارة نادٍ صحي غير مرخص بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، واستغلاله في ممارسة أعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يمارس أعمال بلطجة ملوحًا بأسلحة بيضاء بمحافظة الإسكندرية.

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية والانضباطية على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها لفرض سيادة القانون وتحقيق الانضباط على الطرق والمحاور.

تأخر حركة قطارات الصعيد لمدة 12 ساعة بعد انقلاب قطار بضائع ببني سويف (فيديو)

شهدت حركة قطارات السكك الحديدية، اليوم الاثنين حالة ارتباك استمرت نحو 12 ساعة، وذلك عقب حادث انقلاب قطار بضائع بالحدود المتاخمة لمحافظة بني سويف.

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات بلاغ تلقته الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من أحد المواطنين المقيمين بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، بتضرره من شخص أوهمه بنفوذه وقدرته على تأسيس شركات، وتمكن من الاستيلاء منه على مبالغ مالية بدعوى تنفيذ تلك الوعود، إلا أنه لم يفِ بما تعهد به ورفض رد الأموال.

تنظر محكمة مستأنف العجوزة في 29 نوفمبر المقبل، أولى جلسات استئناف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق على حكم تغريمه 15 ألف جنيه، في سب وقذف الداعية مبروك عطية.















ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.