مصرع زعيمها و6 آخرين، تفاصيل سقوط أكبر عصابة مخدرات بالبحيرة

الداخلية تكشف تفاصيل سقوط أكبر عصابة لتجارة المخدرات

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في توجيه ضربة قوية ضد الجريمة المنظمة، حيث تمكنت من إسقاط واحدة من أخطر البؤر الإجرامية بمحافظة البحيرة، عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة أسفر عن مصرع زعيم العصابة و6 من معاونيه وضبط باقي العناصر.

وأكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة المعنية أن التشكيل العصابي يضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، سبق اتهامهم والحكم عليهم بالسجن في قضايا قتل، اتجار بالمخدرات، أسلحة نارية، سرقة بالإكراه. وقد اتخذ أفراد العصابة من إحدى الجزر الواقعة بمجرى نهر النيل بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود مقرًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، حيث استغلوا طبيعة الجزيرة واستخدموا مراكب للتنقل والهروب من الملاحقة الأمنية، مع حيازتهم لأسلحة نارية وذخائر غير مرخصة لتعزيز نفوذهم وحماية تجارتهم غير المشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات ورصد تحركاتهم، داهمت القوات الأمنية وكر العصابة، حيث وقع تبادل كثيف لإطلاق النار أسفر عن مصرع زعيم البؤرة و6 من العناصر الخطرة وضبط الآخرين.

وتم العثور بحوزة المتهمين على 60 كجم من مخدر الحشيش، 2 كجم من مخدر الهيروين، 16 قطعة سلاح ناري، وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 10 ملايين جنيه.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في مواجهة العناصر الإجرامية الخطرة وتجفيف منابع الاتجار بالمخدرات لحماية المجتمع المصري من تلك الأنشطة المدمرة.

