ضبط متحرش الهرم بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بسيدة في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة.

تفاصيل الواقعة

بالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، وتم التوصل إلى المجني عليها، مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام، والتي أفادت بأنها أثناء سيرها بأحد الشوارع فوجئت بأحد الأشخاص يرتكب أفعالًا خادشة للحياء، وعقب استغاثتها بالأهالي تعدى عليها المتهم بالسب.

ضبط المتهم

أسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو عامل مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة، وبمواجهته اعترف بارتكاب ما نُسب إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.