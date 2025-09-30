الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط متحرش الهرم بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بسيدة في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة.

تفاصيل الواقعة

بالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، وتم التوصل إلى المجني عليها، مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام، والتي أفادت بأنها أثناء سيرها بأحد الشوارع فوجئت بأحد الأشخاص يرتكب أفعالًا خادشة للحياء، وعقب استغاثتها بالأهالي تعدى عليها المتهم بالسب.

 

ضبط المتهم

أسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو عامل مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة، وبمواجهته اعترف بارتكاب ما نُسب إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

