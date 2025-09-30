الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
حوادث

ضبط المتهمين في مشاجرة بالأسلحة النارية وإصابة سيدتين بسوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة العسيرات بمحافظة سوهاج، تبادل خلالها الطرفان إطلاق أعيرة نارية ما أسفر عن إصابة سيدتين.

بالفحص، تبين أن المشاجرة وقعت بتاريخ 27 من الشهر الجارى بين طرف أول يضم 3 أشخاص وسيدتين أصيبتا برش خرطوش، ونُقلتا إلى المستشفى لتلقى العلاج، وطرف ثان مكوَّن من 4 أشخاص وسيدة، وذلك على خلفية خلافات حول الجيرة ولهو الأطفال.

وخلال الواقعة تعدى الطرفان على بعضهما مستخدمين عصى خشبية وبندقيتين خرطوش، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط جميع أطراف المشاجرة والأسلحة المستخدمة.

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

