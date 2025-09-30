كشف ملابسات سرقة دراجة نارية بالجيزة بعد تداول مقطع فيديو

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتورطين في واقعة سرقة دراجة نارية بالجيزة، والتي ظهرت في مقطع فيديو متداول يوثق الجريمة.

بالفحص، تبين أن الدراجة النارية مملوكة لأحد العاملين (مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة)، حيث أفاد أنه تركها أمام محل عمله ليكتشف سرقتها لاحقًا.

ومن خلال التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم سائقان وعاطل، مقيمين بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية.

كما تم ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب السرقة، وبإرشاد المتهمين عُثر على الدراجة النارية المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.