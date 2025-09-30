الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

كشف ملابسات سرقة دراجة نارية بالجيزة بعد تداول مقطع فيديو

الأمن يكشف ملابسات
الأمن يكشف ملابسات سرقة دراجة نارية بالجيزة بعد تداول مقطع ف

 نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتورطين في واقعة سرقة دراجة نارية بالجيزة، والتي ظهرت في مقطع فيديو متداول يوثق الجريمة.

بالفحص، تبين أن الدراجة النارية مملوكة لأحد العاملين (مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة)، حيث أفاد أنه تركها أمام محل عمله ليكتشف سرقتها لاحقًا. 

ومن خلال التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم سائقان وعاطل، مقيمين بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية.

كما تم ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب السرقة، وبإرشاد المتهمين عُثر على الدراجة النارية المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجيزة سرقة دراجة نارية وزارة الداخلية الامن العام فيديو متداول ضبط المتهمين الخانكة القاهرة الكبري

مواد متعلقة

ضبط شخص و3 سيدات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

ضبط المتهمين في مشاجرة بالأسلحة النارية وإصابة سيدتين بسوهاج

وزارة الداخلية تحصد شهادات تقدير في مسابقة الحفاظ على التراث العمراني لعام 2025

ضبط عنصرين جنائيين غسلا 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات

ضبط متحرش الهرم بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي

ضبط متهم بالتعدي على زوجته بالشرقية بعد تداول صور عبر مواقع التواصل

سقوط نصاب العملات المزورة عبر الإنترنت بالبساتين

خلافات مالية تنتهي بتمزيق جسد شاب بالأسلحة البيضاء فى الأقصر

الأكثر قراءة

تكليفات حاسمة من السيسي لـ وزير الخارجية

لحل أزمة المستحقات ومناقشة سبب تراجع النتائج، إلغاء جلسة إدارة الزمالك اليوم

تداعيات زلزال القمة 131، مستقبل فيريرا مع الزمالك يدخل دائرة الخطر

وليد صلاح الدين يكشف لـ فيتو حقيقة تغريم تريزيجيه بعد القمة 131

الخطيب وياسين منصور يجتمعان في فرع الأهلي بالتجمع الخامس

رئيس الوزراء يتفقد سوق اليوم الواحد للسلع الغذائية بأشمون (صور)

الأدعية المستحبة في أذكار المساء

مفاجأة محمود الخطيب في انتخابات النادي الأهلي

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء

تبدأ من 36 ألف جنيه للطن، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-9-2025

سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأدعية المستحبة في أذكار المساء

تفسير رؤية حلب الجاموسة في المنام وعلاقتها بالحصول على الكثير من الأموال

من قصص القرآن الكريم، لمحات من حكاية سيدنا موسى مع "الخضر" العبد الصالح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads