تصفية أخطر عصابة أثارت الرعب في البحيرة، والأهالي: انتهت أسطورة شريف البحيري للأبد (فيديو)

تصفية أكبر عصابة للمخدرات، أثارت عملية تصفية مجموعة من أخطر تجار المخدرات، الذين نشروا الرعب بين الأهالي في محافظة البحيرة، ردود أفعال واسعة وحالة من الارتياح بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن المجموعة كانت تضم أخطر تاجر مخدرات بالمنطقة ويدعى شريف البحيري.

تصفية أخطر تاجر مخدرات في البحيرة

بداية الحكاية كانت عندما رصدت الأجهزة الأمنية أخطر تاجر مخدرات وأعوانه، في جزيرة الضهرية بإيتاي البارود في محافظة البحيرة، وقاموا أمس الإثنين بمداهمة مكان تواجد هؤلاء المجرمين، الذين أثاروا الذعر والفزع بين الأهالي، من خلال حملة موسعة لضبطهم، لكن الحملة واجهت مقاومة شديدة من قبل عصابة المخدرات، ومع ذلك تمكنت من الإجهاز على أخطر تاجر مخدرات وعصابته، حيث قوبل ذلك بحالة من الفرحة من قبل الأهالي في محافظة البحيرة.

الأمن في طريقه للقبض على عصابة أخطر تاجر مخدرات بالبحيرة، فيتو

أثارت عملية تصفية أخطر عصابة للمخدرات وترويع الأهالي في البحيرة حالة من الارتياح بين الأهالي ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدرت تصفية شريف البحيرى وعصابته تريند مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق البلوجر مروان محمود قائلًا: "شريف البحيري أخطر من روَّع لجزيرة الضهرية وتاجر في جميع أنواع المواد المخدرة، كان الأمر مرعبا، ولكن القوات الخاصة تعاملت مع أخطر البؤر الإجرامية بنجاح، كل الشكر لهم للتصدي لهذه البؤر الإجرامية".

لحظة وصول قوات العمليات الخاصة في البحيرة

أما البلوجر طارق على مرسي، فقال: "لحظة وصول قوات العمليات الخاصة في البحيرة للقضاء على أكبر عصابة للمخدرات كانت لحظة فارقة، قابلها الأهلي بالفرح، أخيرًا تخلصوا من عصابة أثارت الفزع في إيتاي البارود، وتم القضاء على أكبر تاجر مخدرات فى محافظة البحيرة، شريف البحيري، بمركز إيتاى البارود بمنطقة الضهرية".

تصفية شريف البحيرى أخطر تاجر مخدرات، فيتو

أما البلوجر فاروق سليمان من سكان إيتاى البارود، فقال: "أخيرًا، انتهت أسطورة شريف البحيري للأبد.. كم أم اتسلب قلبها وضاع عمرها على ابنها اللي وقع في فخ البودرة؟!، وكام شاب تدمر مستقبله وبقى يسرق عشان المخدرات؟!، وكام أم فقدت أبنها برصاص غادر من تجار السموم؟!، وكام بنت كانت بتخاف تمشي في الشارع من عيونهم وشرهم..؟!".

وقال البلوجر منصور جودة: "النهارده جاء وقت الحساب بفضل الله وعدالة السماء، تم تصفية تجار الموت والقضاء على أوكار الخراب، اللي كان بيهدد بلدنا وحُرق بنار خيانته، ومن باع ضميره انتهى تحت أقدم العدالة. البلد رجعت تتنفس أمان، وأولادنا بقوا في حضن الطمأنينة. وهنا نداء لكل أب وأم خلّوا بالكم من عيالكم، تابعوهم كويس، اهتموا بتربيتهم، الوقاية تبدأ من البيت والأمان الحقيقي يبدأ من حضن الأسرة. كل الشكر والتقدير لرجال الأمن".

النهارده اتشال الكابوس ورجع الأمل

وعلق البلوجر أحمد توفيق من سكان إيتاي البارود، فقال: "سقطت أوكار الشر وانهار عرش تجار الموت، بعد أسبوع من القضاء على بؤرة محله تصا بشبراخيت الحمد لله، وتم القضاء على واحدة من أخطر البؤر الإجرامية، التي كانت تزرع سموم المخدرات في عقول شبابنا، وتغتال أحلام ولادنا. البؤرة التي كان يقودها شريف البحيري وأعوانه كبيشه وذكي لبيب ومعاهم عصابة من البر الثاني بمحافظة الغربية، واللي كانوا فاكرين إنهم فوق القانون، لكن نهايتهم جاءت على يد رجال الأمن الشرفاء".



وقال البلوجر رجب مرسي: "العملية دي مش ضربة واحد دي ضربتين قاضيتين! الأولى بؤرة جزيرة الضهرية، والثانية البؤر اللي كانت بتمد المجرم بالدعم من الغربية. والنتيجة؟ نفس المصير سقوط مدوي لكل من تاجر في أرواح الناس وخان وطنه. النهاردة المنطقة كلها بتتنفس من جديد بعدما تم تصفية 7 من تجار السموم.. النهاردة اتشال الكابوس ورجع الأمل، ورجع معاه الحق اللي عمره ما يضيع طول ما فيه رجال أوفياء واقفين يحرسوا الوطن".



