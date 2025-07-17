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حوادث

30 يوليو، استئناف 5 عاطلين على حكم السجن المؤبد في تصنيع الترامادول

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

حددت محكمة جنايات القاهرة 30 يوليو الجاري لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من 5 عاطلين متهمين بتصنيع والاتجار في عقار الترامادول المخدر بالقطامية على الحكم الصادر بحقهم والقاضي بالسجن المؤبد.

البداية كانت عندما تلقت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة معلومات تفيد بقيام تشكيل عصابي مكون من 5 عاطلين بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار وتصنيع المواد المخدرة، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتحرٍّ.

وبإجراء التحريات تبين أن 5 عاطلين لهم معلومات جنائية كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في تصنيع المواد المخدرة وتحديدا مخدر الترامادول متخذين من شقة أحدهم بدائرة قسم شرطة القطامية مكانا لممارسة نشاطهم الآثم.

عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة القطامية في ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محكمة جنايات القاهرة عقار الترامادول المخدر القطامية مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة قسم شرطة القطامية

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