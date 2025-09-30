الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تضبط 97 ألف مخالفة مرورية وحالة 128 تعاطي مخدرات بين السائقين

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

تواصل  وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة بجميع الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المروري، حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (96,968) مخالفة مرورية متنوعة، كان أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، والموقف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، مخالفة شروط التراخيص.

مصرع زعيمها و6 آخرين، تفاصيل سقوط أكبر عصابة مخدرات بالبحيرة

القبض على شخصين بتهمة غسل 200 مليون جنيه حصيلة القرصنة على القنوات الفضائية

كما تم فحص (2,032) سائق مركبة، وتبين إيجابية (118) حالة تعاطي مواد مخدرة.

وفي إطار الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط (1,023) مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص – أمن ومتانة).

كما تم فحص (180) سائق، وتبين إيجابية (10) حالات تعاطي مخدرات، وضبط (11) محكومًا عليهم بإجمالي (13) حكم قضائي، والتحفظ على (6) مركبات مخالفة لقوانين المرور.

الإنضباط المرورى التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة التحدث في الهاتف المحمول السرعة المقررة مخالفة مرورية متنوعة طريق الدائري الاقليمي ضبط المخالفات شروط التراخيص

الجريدة الرسمية
