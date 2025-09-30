الداخلية تضبط 97 ألف مخالفة مرورية وحالة 128 تعاطي مخدرات بين السائقين

تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة بجميع الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المروري، حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (96,968) مخالفة مرورية متنوعة، كان أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، والموقف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، مخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص (2,032) سائق مركبة، وتبين إيجابية (118) حالة تعاطي مواد مخدرة.

وفي إطار الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط (1,023) مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص – أمن ومتانة).

كما تم فحص (180) سائق، وتبين إيجابية (10) حالات تعاطي مخدرات، وضبط (11) محكومًا عليهم بإجمالي (13) حكم قضائي، والتحفظ على (6) مركبات مخالفة لقوانين المرور.

