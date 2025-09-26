أخبار الرياضة اليوم: إم بي سي توقف برنامج مدحت شلبي وتحيله للتحقيق.. عقوبات الجولة الثامنة بالدوري المصري.. لأول مرة، سيد عبد الحفيظ يحضر اجتماع لجنة تخطيط الكرة بالأحمر

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس علي عودة محمد علي بن رمضان إلي تشكيل الفريق الأساسي في مباراة القمة أمام نادي الزمالك وامقرر لها يوم الاثنين المقبل في بطولة الدوري المصري الممتاز.

أكد مصدر بالجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن ثنائي الفريق محمد شكري وأشرف داري تأكد غيابهم عن لقاء القمة المقرر إقامته يوم الإثنين المقبل، وذلك بسبب عدم جاهزيتهم الطبية، حيث يواصل المغربي أشرف داري تدريباته العلاجية في الجيم فيما يواصل محمد شكري تدريباته التأهيلية.

عقدت لجنة التخطيط للكرة برئاسة محمود الخطيب اجتماعها بفرع النادي الأهلي في مدينة نصر؛ لبحث موقف فريق الكرة وتدعيماته في انتقالات يناير المقبل، وكذلك ملف المدير الفني

الجديد وتطوير قطاع الناشئين.

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الثامنة من المرحلة الأولى بالدوري المصري، وذلك طبقًا للائحة مسابقة دوري Nile ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة لموسم 2025-2026.

قال المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، إن قنوات إم بي سي قررت إيقاف برنامج الإعلامي مدحت شلبي وإحالته للتحقيق بعد تصريحاته الأخيرة ضد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والشكوى التي تقدم بها الأهلي لإدارة القناة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

تستضيف دولة الكويت رسميًا كأس السوبر الفرنسي، الذي سيجمع فريق باريس سان جيرمان بنظيره مارسيليا، في 8 يناير 2026.

حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك الفوز على نظيره توباتي البرازيلي بنتيجة 26 - 24 في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم في افتتاح مشوار الكوماندوز ببطولة العالم لكرة اليد.

استقرت لجنة الحكام على إسناد مهمة إدارة مباراة الأهلي والزمالك بالدوري الممتاز إلى الحكم الإسباني أليخاندرو مونيز لويز، ويعاونه كل من؛ دييجو سانشيز روخو وفابيان بلانكو، وحكمًا رابعًا فرانشيسكو خوسيه، وعلى الفار كل من؛ سانتياجو خايمي لاتري ويعاونه ميجيل أنخيل أرياس.

أُزيح الستار عن تفاصيل التصويت في جائزة الكرة الذهبية لعام 2025، والتي شهدت تفوقًا كاسحًا للفرنسي عثمان ديمبلي الذي تُوّج بالجائزة بعد حصوله على 1380 نقطة، متفوقًا بفارق ضخم بلغ 723 نقطة عن المصري محمد صلاح صاحب المركز الرابع برصيد 657 نقطة.

حقق الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي فوز كاسح على فريق سيدني الأسترالي في إفتتاح مباريات الفريق ببطولة كاس العالم للأندية المقامة في صالة العاصمة الأدارية بنتيجة 41 / 14.

