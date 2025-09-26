الجمعة 26 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حمدي فتحي يسجل في فوز الوكرة على أم صلال 3-2 بالدوري القطري

حمدي فتحي
حمدي فتحي

نجح المصري حمدي فتحي، لاعب وسط الوكرة القطري، في تسجيل أول أهدافه هذا الموسم، خلال مواجهة فريقه أمام أم صلال، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري نجوم قطر، والتي انتهت بفوز الوكرة بنتيجة 3ـ2.

وسجل فتحي هدف الوكرة الأول في الدقيقة 54، رغم تعرضه لإصابة قوية في الرأس خلال الشوط الأول، استدعت تدخل الجهاز الطبي ووضع ضمادة على موضع الجرح، إلا أن اللاعب رفض مغادرة أرض الملعب، مراهنا على  قدرته على استكمال اللقاء، قبل أن يكافئ مجهوداته بهز الشباك.

وبهذا الهدف، رفع حمدي فتحي رصيده إلى 5 أهداف بقميص الوكرة منذ انضمامه، إلى جانب صناعته 3 أهداف أخرى خلال 56 مباراة.

وبهذا الفوز رفع الوكرة رصيده إلي النقطة 11 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري القطري، فيما يأتي أم صلال في المركز الثامن برصيد 8 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حمدي فتحي الوكرة الوكرة القطري أم صلال

مواد متعلقة

شوط أول سلبي بين أهلي جدة والحزم في الدوري السعودي

بلدية المحلة بالمركز الأخير، جدول ترتيب دوري المحترفين بختام الجولة السادسة

النحاس يستقر على لاعبي قلبي دفاع الأهلي أمام الزمالك في القمة

مدة غياب جارسيا عن برشلونة بعد إصابته

نتائج مباريات دوري المحترفين اليوم الجمعة: فوز مسار وسقوط أسوان

التشكيل الرسمي لـ أهلي جدة أمام الحزم في الدوري السعودي

مواجهة نارية تنتظر نجوم الأهلي الجدد في الكلاسيكو أمام الزمالك.. تريزيجيه يسعى لكسر عقدة عدم التهديف.. وزيزو في اختبار أول خاص مع ناديه السابق.. وتاريخ المواجهات في صالح الأحمر

غزل المحلة يعلن الحداد 3 أيام على ضحايا مصنع الملابس، وطلب خاص لرابطة الأندية

الأكثر قراءة

لأول مرة، سيد عبد الحفيظ يحضر اجتماع لجنة تخطيط الكرة بالأهلي

حريق ضخم يلتهم مطعما شهيرا في سوهاج

المستشار القانوني للأهلي: إم بي سي توقف برنامج مدحت شلبي وتحيله للتحقيق

رئيس اتحاد النقابات الفنية يكشف مفاجأة بشأن استقالة أشرف زكي من منصبه (فيديو)

من هو المذيع الأمريكي تاكر كارلسون الذي حاصر نتنياهو؟

مبابي على رأس قائمة ريال مدريد أمام أتلتيكو في الدوري الإسباني

السيسي: المنطقة تمر بمنعطف خطير وأي تقدير خاطئ للأمور يقود إلى المجهول

ريال مدريد اتهمه بالفساد، من هو الإسباني أليخاندرو مونيز حكم قمة الأهلي والزمالك؟

خدمات

المزيد

ضوابط صارمة على أصحاب المصانع المنتجة للسلع التموينية وفقا للقانون

سعر الأرز في الأسواق اليوم الجمعة

تعرف على سعر الأرز فى الأسواق

الخدمات المستثناة من المواعيد الشتوية لغلق المحلات

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. قمة الأهلي والزمالك.. ليفربول مع جالطة سراي.. برشلونة ضد سان جيرمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحاديث نبوية عن فضل الاجتماع على الطعام وفوائده

دعاء الجمعة الأولى من ربيع الآخر

للتصدى للأفكار المتطرفة، الأوقاف تعقد 2963 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين" بالمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads