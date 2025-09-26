حمدي فتحي يسجل في فوز الوكرة على أم صلال 3-2 بالدوري القطري

نجح المصري حمدي فتحي، لاعب وسط الوكرة القطري، في تسجيل أول أهدافه هذا الموسم، خلال مواجهة فريقه أمام أم صلال، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري نجوم قطر، والتي انتهت بفوز الوكرة بنتيجة 3ـ2.

وسجل فتحي هدف الوكرة الأول في الدقيقة 54، رغم تعرضه لإصابة قوية في الرأس خلال الشوط الأول، استدعت تدخل الجهاز الطبي ووضع ضمادة على موضع الجرح، إلا أن اللاعب رفض مغادرة أرض الملعب، مراهنا على قدرته على استكمال اللقاء، قبل أن يكافئ مجهوداته بهز الشباك.

وبهذا الهدف، رفع حمدي فتحي رصيده إلى 5 أهداف بقميص الوكرة منذ انضمامه، إلى جانب صناعته 3 أهداف أخرى خلال 56 مباراة.

وبهذا الفوز رفع الوكرة رصيده إلي النقطة 11 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري القطري، فيما يأتي أم صلال في المركز الثامن برصيد 8 نقاط.

