لأول مرة، سيد عبد الحفيظ يحضر اجتماع لجنة تخطيط الكرة بالأهلي

عقدت لجنة التخطيط للكرة برئاسة محمود الخطيب اجتماعها بفرع النادي الأهلي في مدينة نصر؛ لبحث موقف فريق الكرة وتدعيماته في انتقالات يناير المقبل، وكذلك ملف المدير الفني الجديد وتطوير قطاع الناشئين.

وحضر الاجتماع كل من؛ مختار مختار وزكريا ناصف أعضاء اللجنة، ومحمد يوسف المدير الرياضي ووليد صلاح الدين مدير الكرة، كما حضر الاجتماع سيد عبد الحفيظ الذي تواجد لأول مرة باجتماعات لجنة التخطيط للكرة فيما شهدت الجلسة حضور وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين.

وتسعى اللجنة خلال الفترة الحالية لحسم العديد من الملفات الخاصة بقطاع كرة القدم منها التجديد للاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري والتدعيمات الجديدة وملف المدير الفني الجديد.

غياب ثنائي الأهلي عن القمة

أكد مصدر بالجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن ثنائي الفريق محمد شكري وأشرف داري تأكد غيابهم عن لقاء القمة المقرر إقامته يوم الإثنين المقبل، وذلك بسبب عدم جاهزيتهم الطبية، حيث يواصل المغربي أشرف داري تدريباته العلاجية في الجيم فيما يواصل محمد شكري تدريباته التأهيلية.

وأضاف المصدر أن أشرف داري سيعود للمباريات بعد فترة التوقف الدولي المقبلة، والتي تشهد خوض منتخب مصر مباراتي جيبوتي وغينيا بيساو، فيما يقترب شكري من المشاركة في مباراة الفريق أمام كهرباء الإسماعيلية المقرر إقامتها في الأسبوع العاشر.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

