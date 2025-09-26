ريال مدريد اتهمه بالفساد، من هو الإسباني أليخاندرو مونيز حكم قمة الأهلي والزمالك؟

استقرت لجنة الحكام على إسناد مهمة إدارة مباراة الأهلي والزمالك بالدوري الممتاز إلى الحكم الإسباني أليخاندرو مونيز لويز، ويعاونه كل من؛ دييجو سانشيز روخو وفابيان بلانكو، وحكمًا رابعًا فرانشيسكو خوسيه، وعلى الفار كل من؛ سانتياجو خايمي لاتري ويعاونه ميجيل أنخيل أرياس.

طاقم حكام قمة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

يدير الحكم الإسباني أليخاندرو مونيز مباراة ديربي الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك، المحدد لها مساء الإثنين المقبل على ملعب القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الـ29 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

لقاءات الأهلي والزمالك، فيتو

تستعرض فيتو في السطور التالية السيرة الذاتية للحكم الإسباني أليخاندرو مونيز.. وأبرز المحطات الجدلية في مسيرته التحكيمية.

من هو الحكم الإسباني أليخاندرو مونيز؟

الحكم الإسباني أليخاندرو مونيز، من مواليد 1991، أي أنه يبلغ من العمر 34 عامًا، ونجح في الحصول على الشارة الدولية من الاتحادين الأوروبي والدولي في عام 2022.

لم يدير أي أي مباراة رسمية قارية كحكم ساحة

وعلى الرغم من حصول مونييز على الشارة الدولية منذ عام 2022، إلا أنه لم يدر أي مباراة رسمية قارية كحكم ساحة حتى الآن، واكتفى بالبقاء كحكم رابع سواء في الدوري الأوروبي أو دوري أبطال أوروبا.

فيما أدار مباراة دولية واحدة ودية، على مستوى المنتخب الأول كحكم ساحة جمعت بين منتخبي رومانيا وكولومبيا في مارس من العام الماضي، وانتهت بفوز المنتخب الكولومبي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

شاهد على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

مونيز سبق له الحضور إلى القاهرة لإدارة قمة الأهلي والزمالك في يونيو من العام الماضي، ولكن المباراة لم تلعب بعدما انسحب الزمالك قبل إقامتها، وبالتالي لم ترى الجماهير الحكم الاسباني مونييز في أرض الملعب، بعدما عاد إلى بلاده دون تحكيم المباراة، لكن عاد مرة أخرى.

مونيز يعود مجددا إلى القاهرة

حضر مونيز إلى للقاهرة للمرة الثانية، ولكن هذه المرة في المواجهة الأخيرة بين الأهلي وبيراميدز في الجولة الخامسة من دوري هذا الموسم، ولكن مونيز شارك في المباراة كحكم رابع، وإنتهت المباراة بفوز بيراميدز بهدفين دون رد.

ريال مدريد، فيتو

ريال مدريد يتهم مونيز بالفساد

أدار الحكم أليخاندرو مونيز مباراة ريال مدريد أمام اسبانيول في الموسم الماضي، وارتكب أخطاء تحكيمية كارثية ضد الفريق الملكي، نتج عنه الخسارة أمام اسبانيول بهدف في الدوري الإسباني

وانفجر ريال مدريد في بيان بسبب أخطاء الحكم مونيز خلال المباراة، حتى أن ريال مدريد أصدر بيانا رسميا عقب المباراة إتهم فيها الحكم بالفساد، بعدما ألغى هدفا لفينيسيوس جونيور بعد احتساب خطأ على مبابي.

واشتكى ريال مدريد بأن مسجل الهدف لفريق اسبانيول كان يجب طرده بشكل مباشر بعد تدخله العنيف على كيليان مبابي ولم يعد مونيوز إلى تقنية الفيديو، وهاجم ريال مدريد مونيز ولجنة الحكام بسبب ذلك.

بيان ريال مدريد ضد أليخاندرو مونيز

عقب انتهاء المباراة أصدر ريال مدريد بيانا ناريا ضد الحكم مونيز ولجنة الحكام جاء نصع على النحو التالي:

"الأحداث التي وقت في المباراة تجاوزت أي هامش للخطأ البشري أو التفسير التحكيمي.

ما حدث في الملعب يمثل ذروة نظام تحكيمي أصبح بلا مصداقية تماما، إذ وصلت القرارات ضد ريال مدريد إلى مستوى من التلاعب والتأثير على المسابقة لا يمكن تجاهله.

وطلب ريال مدريد من الاتحاد الإسباني لكرة القدم تسليمه على الفوز التسجيلات الصوتية لتقينة الفيديو للحالتين.

ووصف ريال مدريد النظام التحكيمي بأنه أثبت فساده من الداخل ومصمم لحماية نفسه.

إيقاف مونيز بعد المباراة

وتم إيقاف الحكم حسب صحيفة ماركا وإجليسياس فيلانويفا حكم الفيديو بسبب التقاعس التحكيمي في التعامل مع التدخل العنيف من روميرو تجاه مبابي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.