المستشار القانوني للأهلي: إم بي سي توقف برنامج مدحت شلبي وتحيله للتحقيق

قال المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، إن قنوات إم بي سي قررت إيقاف برنامج الإعلامي مدحت شلبي وإحالته للتحقيق بعد تصريحاته الأخيرة ضد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والشكوى التي تقدم بها الأهلي لإدارة القناة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأفاد عثمان أن الأهلي كذلك تقدم ببلاغ باسم محمود الخطيب للنائب العام يتهم فيه شلبي بنشر أخبار كاذبة ومخالفة للأكواد الإعلامية.

وأكد عثمان في تصريحات لـ"فيتو" أن النادي مستمر في إجراءاته القانونية تجاه شلبي ولن يتوقف عنها لمجرد إيقاف البرنامج.

وكان الإعلامي مدحت شلبي، أثار الجدل بتصريحات قوية ضد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، خلال برنامجه "يا مساء الأنوار" المذاع على فضائية mbc مصر2، حيث تناول في حلقة أمس الأربعاء، ملف الانتخابات المقبلة، وصحة رئيس القلعة الحمراء، إلى جانب أسباب غيابه عن بعثة الفريق في الولايات المتحدة.

شلبي يتراجع عن تصريحاته ضد الخطيب

و أكد الإعلامي مدحت شلبي احترامه الكامل للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مشددًا على أن تصريحاته الأخيرة لم تكن موجهة إلى شخصه أو حياته الخاصة.

وقال شلبي خلال برنامجه على قناة MBC مصر 2: "الخطيب أسطورة كبيرة وقيمة عظيمة، وما قلته لم يكن له علاقة بحياته الشخصية مطلقا، وإنما جاء في إطار عام يهدف إلى تهدئة الأجواء والارتقاء بالرياضة المصرية".

وأضاف: "مسألة التأشيرة لم تكن أساس الموضوع، بل مجرد مثال للتأكيد على ضرورة عدم إثارة الجماهير أو اللعب بمشاعرها، خاصة أن الخطيب يتمتع بمكانة وحب كبير بين الجماهير، وندعو له دائما بالصحة والعافية".

وأوضح شلبي أن الخطيب سبق وأعلن عدم رغبته في الترشح لانتخابات الأهلي المقبلة، مؤكدا أن هذا شأن يخص الجمعية العمومية فقط، وأنه لم ولن يتحدث مطلقًا عن حياته الخاصة.

واختتم: “ما أقوله أنا فقط المسئول عنه، والقناة لم تطلب مني أي تصريح، ما ذكرته بشأن التأشيرة وصلني من مصدر وربما لم يكن دقيقا، وإذا أخطأت فأنا أعتذر”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.