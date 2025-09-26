رسميا، الكويت تستضيف كأس السوبر الفرنسي

تستضيف دولة الكويت رسميًا كأس السوبر الفرنسي، الذي سيجمع فريق باريس سان جيرمان بنظيره مارسيليا، في 8 يناير 2026.

الكويت تستضيف كأس السوبر الفرنسي

قال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عبر "إكس": ستنطلق النسخة 31 من كأس الأبطال في 8 يناير 2026 في الكويت.

حيث سيتم تنظيم الحدث بالتعاون مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وهو اللقاء الذي ينافس باريس سان جيرمان وأولمبيك مرسيليا، الذي سيقام في إستاد جابر الأحمد الدولي".

