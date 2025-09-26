الجمعة 26 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رسميا، الكويت تستضيف كأس السوبر الفرنسي

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

تستضيف دولة الكويت رسميًا كأس السوبر الفرنسي، الذي سيجمع فريق باريس سان جيرمان بنظيره مارسيليا، في 8 يناير 2026.

الكويت تستضيف كأس السوبر الفرنسي 

قال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عبر "إكس": ستنطلق النسخة 31 من كأس الأبطال في 8 يناير 2026 في الكويت. 

حيث سيتم تنظيم الحدث بالتعاون مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وهو اللقاء الذي ينافس باريس سان جيرمان وأولمبيك مرسيليا، الذي سيقام في إستاد جابر الأحمد الدولي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإتحاد الكويتي لكرة القدم الاتحاد الكويتي باريس سان جيرمان فريق باريس سان جيرمان ستاد جابر الاحمد الدولي كأس السوبر الفرنسي كأس السوبر

مواد متعلقة

أرقام صلاح أمام كريستال بالاس في 14 مباراة بالدوري الإنجليزي

البلوز يتلقى ضربة موجعة بعد تطورات إصابة بالمر

ليفربول في مهمة خاصة للحفاظ على صدارة الدوري الإنجليزي أمام كريستال بالاس

نجم السعودية الأبرز، الكشف عن الثلاثي المرشح لجائزة أفضل لاعب في آسيا 2025

الأكثر قراءة

لأول مرة، سيد عبد الحفيظ يحضر اجتماع لجنة تخطيط الكرة بالأهلي

المستشار القانوني للأهلي: إم بي سي توقف برنامج مدحت شلبي وتحيله للتحقيق

بلير رئيسا لغزة!

لأول مرة منذ أسبوع، انخفاض في أسعار الطماطم اليوم الجمعة بالأسواق

مبابي على رأس قائمة ريال مدريد أمام أتلتيكو في الدوري الإسباني

السيسي: المنطقة تمر بمنعطف خطير وأي تقدير خاطئ للأمور يقود إلى المجهول

دعاء الجمعة الأولى من ربيع الآخر

للتصدى للأفكار المتطرفة، الأوقاف تعقد 2963 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين" بالمحافظات

خدمات

المزيد

سعر الأرز في الأسواق اليوم الجمعة

تعرف على سعر الأرز فى الأسواق

الخدمات المستثناة من المواعيد الشتوية لغلق المحلات

ارتفاع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الجمعة الأولى من ربيع الآخر

للتصدى للأفكار المتطرفة، الأوقاف تعقد 2963 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين" بالمحافظات

رئيس جامعة الأزهر عن ظاهرة رفع الطالب صوته على أستاذه: نتيجة لغياب قيم الوقار والأدب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads