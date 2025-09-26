الجمعة 26 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

شوط أول سلبي بين أهلي جدة والحزم في الدوري السعودي

أهلي جدة
أهلي جدة

انتهى الشوط الأول من مباراة فريق أهلي جدة مع نظيره الحزم، اليوم الجمعة، بالتعادل السلبي بدون أهداف في المباراة المقامة بين الفريقين ضمن لقاءات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين. 

تشكيل أهلي جدة ضد الحزم في الدوري السعودي

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: ماتيو دامس - محمد بكر - روجر إيبانيز - محمد عبدالرحمن

خط الوسط: فرانك كيسيه - فالنتين أتانجانا - فراس البريكان

في الهجوم: ماتيوس غونزفاليس - رياض محرز - إيفان توني

ويمر أهلي جدة  بفترة صعبة  بعد خسارته لقب كأس القارات الثلاث أمام بيراميدز  بنتيجة 3-1 على ملعب الإنماء في جدة، ويقود المدرب الألماني ماتياس يايسله مهمة إعادة الفريق إلى المسار الصحيح.

 أما الحزم صاحب الأرض، فهو يسعى لاستغلال الأجواء المحلية وتحقيق أفضل نتيجة ممكنة بعد أن جمع نقطة واحدة من أول ثلاث جولات بفوزه في مباراة وتعادله في اثنتين من الدوري السعودي.

 تاريخ المواجهات بين الفريقين

 يُظهر تفوق الأهلي بفوزه في 14 مباراة من أصل 25 مواجهة، مقابل 3 خسائر و8 تعادلات، مع تسجيل الراقي 44 هدفًا مقابل 23 هدفًا للحزم. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أهلي جدة الدوري السعودي الحزم أهلي جدة ضد الحزم بيراميدز

مواد متعلقة

بلدية المحلة بالمركز الأخير، جدول ترتيب دوري المحترفين بختام الجولة السادسة

النحاس يستقر على لاعبي قلبي دفاع الأهلي أمام الزمالك في القمة

مدة غياب جارسيا عن برشلونة بعد إصابته

نتائج مباريات دوري المحترفين اليوم الجمعة: فوز مسار وسقوط أسوان

التشكيل الرسمي لـ أهلي جدة أمام الحزم في الدوري السعودي

مواجهة نارية تنتظر نجوم الأهلي الجدد في الكلاسيكو أمام الزمالك.. تريزيجيه يسعى لكسر عقدة عدم التهديف.. وزيزو في اختبار أول خاص مع ناديه السابق.. وتاريخ المواجهات في صالح الأحمر

غزل المحلة يعلن الحداد 3 أيام على ضحايا مصنع الملابس، وطلب خاص لرابطة الأندية

برشلونة يتلقى صدمة قوية قبل مواجهة سان جيرمان وإشبيلية

الأكثر قراءة

لأول مرة، سيد عبد الحفيظ يحضر اجتماع لجنة تخطيط الكرة بالأهلي

حريق ضخم يلتهم مطعما شهيرا في سوهاج

المستشار القانوني للأهلي: إم بي سي توقف برنامج مدحت شلبي وتحيله للتحقيق

رئيس اتحاد النقابات الفنية يكشف مفاجأة بشأن استقالة أشرف زكي من منصبه (فيديو)

من هو المذيع الأمريكي تاكر كارلسون الذي حاصر نتنياهو؟

مبابي على رأس قائمة ريال مدريد أمام أتلتيكو في الدوري الإسباني

السيسي: المنطقة تمر بمنعطف خطير وأي تقدير خاطئ للأمور يقود إلى المجهول

ريال مدريد اتهمه بالفساد، من هو الإسباني أليخاندرو مونيز حكم قمة الأهلي والزمالك؟

خدمات

المزيد

ضوابط صارمة على أصحاب المصانع المنتجة للسلع التموينية وفقا للقانون

سعر الأرز في الأسواق اليوم الجمعة

تعرف على سعر الأرز فى الأسواق

الخدمات المستثناة من المواعيد الشتوية لغلق المحلات

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. قمة الأهلي والزمالك.. ليفربول مع جالطة سراي.. برشلونة ضد سان جيرمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحاديث نبوية عن فضل الاجتماع على الطعام وفوائده

دعاء الجمعة الأولى من ربيع الآخر

للتصدى للأفكار المتطرفة، الأوقاف تعقد 2963 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين" بالمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads