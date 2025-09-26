الجمعة 26 سبتمبر 2025
رياضة

أهلي جدة يستعيد نغمة الانتصارات على حساب الحزم بثنائية في الدوري السعودي

أهلي جدة
أهلي جدة

حقق فريق أهلي جدة الفوز على نظيره الحزم، اليوم الجمعة، بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن لقاءات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين. 

 وسجل هدفي أهلي جدة كل من: فراس البريكان في الدقيقة 72 وعلي مجرشي في الدقيقة 80. 

وبتلك النتيجة يحتل فريق الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 8 نقاط، بينما يأتي الحزم في المركز الرابع عشر برصيد نقطتين.

 

تشكيل أهلي جدة ضد الحزم في الدوري السعودي

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: ماتيو دامس - محمد بكر - روجر إيبانيز - محمد عبدالرحمن

خط الوسط: فرانك كيسيه - فالنتين أتانجانا - فراس البريكان

في الهجوم: ماتيوس غونزفاليس - رياض محرز - إيفان توني

وكان أهلي جدة تعرض لخسارة لقب كأس القارات الثلاث أمام بيراميدز بنتيجة 3-1 على ملعب الإنماء في جدة، ويقود المدرب الألماني ماتياس يايسله مهمة إعادة الفريق إلى المسار الصحيح.

