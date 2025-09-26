الزمالك يبدأ مشواره في مونديال اليد بفوز مثير على توباتي البرازيلي 26-24

حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك الفوز على نظيره توباتي البرازيلي بنتيجة 26 - 24 في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم في افتتاح مشوار الكوماندوز ببطولة العالم لكرة اليد.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بنتيجة 13 - 11 ثم واصل الكوماندوز تفوقهم في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بنتيجة 26 - 24.

ويخوض الزمالك ثاني مبارياته في البطولة أمام برشلونة الإسباني في السادسة إلا ربع يوم الأحد المقبل.

وتقام البطولة على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديد، تحت شعار "مصر تستقبل العالم.. من القارات للعاصمة الإدارية الجديدة".

