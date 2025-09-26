الجمعة 26 سبتمبر 2025
الزمالك يبدأ مشواره في مونديال اليد بفوز مثير على توباتي البرازيلي 26-24

يد الزمالك
يد الزمالك

حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك الفوز على نظيره توباتي البرازيلي بنتيجة 26 - 24 في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم في افتتاح مشوار الكوماندوز ببطولة العالم لكرة اليد.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بنتيجة 13 - 11 ثم واصل الكوماندوز تفوقهم في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بنتيجة 26 - 24.

ويخوض الزمالك ثاني مبارياته في البطولة أمام برشلونة الإسباني في السادسة إلا ربع يوم الأحد المقبل.

وتقام البطولة على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديد، تحت شعار "مصر تستقبل العالم.. من القارات للعاصمة الإدارية الجديدة".

