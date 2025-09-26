الجمعة 26 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بلدية المحلة بالمركز الأخير، جدول ترتيب دوري المحترفين بختام الجولة السادسة

دوري المحترفين
دوري المحترفين

دوري المحترفين، اختتمت مساء اليوم الجمعة منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري القسم الثاني (أ) المعروف بدوري المحترفين.

جدول ترتيب دوري المحترفين بعد ختام الجولة السادسة

1ـ أبو قير للأسمدة – 14 نقطة

2ـ القناة – 12 نقطة

3ـ بروكسي – 12 نقطة

4ـ لافيينا – 10 نقاط

5ـ الداخلية – 10 نقاط

6ـ الإنتاج الحربي – 10 نقاط

7ـ بترول أسيوط – 9 نقاط

8ـ مسار – 8 نقاط

9ـ المنصورة – 8 نقاط

10ـ الترسانة – 8 نقاط

11ـ المصرية للاتصالات – 7 نقاط

12ـ مالية كفر الزيات – 6 نقاط

13ـ أسوان – 6 نقاط

14ـ طنطا – 5 نقاط

15ـ ديروط – 5 نقاط

16ـ راية – 5 نقاط

17ـ السكة الحديد – 3 نقاط

18ـ بلدية المحلة – 3 نقاط

نتائج مباريات الجولة السادسة من دوري المحترفين

 طنطا ضد مسار 0ـ2

 الترسانة ضد أسوان 1ـ0

لافيينا ضد بروكسي 2ـ3

بلدية المحلة ضد الإنتاج الحربي - 1ـ1

 المنصورة ضد الداخلية - 1ـ1

 المصرية للاتصالات ضد ديروط  -  2ـ1

 أبو قير للأسمدة ضد السكة الحديد  - 2ـ2

بترول أسيوط ضد القناة  - 0ـ4

 راية ضد مالية كفر الزيات  - 2ـ2

شروط ونظام دوري المحترفين 2025-2026

 أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، نظام وشروط مسابقة دوري القسم الثاني (أ) في موسم 2025/2026 وشملت ما يلي:

تتكون مسابقة القسم الثاني (أ) من عدد (18) فريقًا في مجموعة واحدة، وتقام المباريات بنظام الدوري الكامل من دورين "ذهاب وإيابًا".

يصعد للقسم الأول عدد 3 أندية ويهبط إلى القسم الثاني  (ب) ناديان.

- المسموح بتواجدهم داخل الملعب في أي مباراة لكل فريق:

عدد (11) لاعبًا + عدد (9) لاعبين بدلاء.

عدد (10) أفراد من الجهاز الفني والطبي والإداري على دكة البدلاء.

- يحق لكل فريق إجراء عدد (5) تبديلات في كل مباراة، على أن تتاح لكل فريق ثلاث فرص لإجراء التبديلات الخمسة خلال المباراة ولا تحتسب أي تبديلات يتم إجراؤها بين شوطي اللقاء من ضمن الفرص الثلاثة المتاحة لكل فريق.

- يرسل كل فريق قبل بداية الموسم قائمة بأرقام اللاعبين، على أن تبدأ بالرقم (1) حتى رقم (35)، مع احتفاظ كل لاعب برقمه طوال الموسم، وبالنسبة للاعب الناشئ المشارك بالفريق الأول يخصص له رقم بعد رقم (36) وفي حالة مخالفة ذلك توقع غرامة مالية على النادي وتضاعف في حالة تكرار مخالفة ذلك.

يسمح بقيد عدد (3) لاعبين أجانب كحد أقصى في كل نادٍ من أندية القسم الثاني في (سكورشيت)، وبالتالي لا يُسمح بمشاركة أكثر من عدد (3) لاعبين أجانب في قائمة المباراة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جدول ترتيب دوري المحترفين دوري المحترفين بلدية المحلة أبو قير للأسمدة دوري القسم الثاني

مواد متعلقة

مدة غياب جارسيا عن برشلونة بعد إصابته

نتائج مباريات دوري المحترفين اليوم الجمعة: فوز مسار وسقوط أسوان

التشكيل الرسمي لـ أهلي جدة أمام الحزم في الدوري السعودي

مواجهة نارية تنتظر نجوم الأهلي الجدد في الكلاسيكو أمام الزمالك.. تريزيجيه يسعى لكسر عقدة عدم التهديف.. وزيزو في اختبار أول خاص مع ناديه السابق.. وتاريخ المواجهات في صالح الأحمر

غزل المحلة يعلن الحداد 3 أيام على ضحايا مصنع الملابس، وطلب خاص لرابطة الأندية

برشلونة يتلقى صدمة قوية قبل مواجهة سان جيرمان وإشبيلية

تريزيجيه يبحث عن فك عقدة الزمالك في القمة المقبلة

منتخب الشباب يؤدي مرانه الأخير قبل مواجهة اليابان في كأس العالم بتشيلي

الأكثر قراءة

لأول مرة، سيد عبد الحفيظ يحضر اجتماع لجنة تخطيط الكرة بالأهلي

المستشار القانوني للأهلي: إم بي سي توقف برنامج مدحت شلبي وتحيله للتحقيق

حريق ضخم يلتهم مطعما شهيرا في سوهاج

رئيس اتحاد النقابات الفنية يكشف مفاجأة بشأن استقالة أشرف زكي من منصبه (فيديو)

من هو المذيع الأمريكي تاكر كارلسون الذي حاصر نتنياهو؟

مبابي على رأس قائمة ريال مدريد أمام أتلتيكو في الدوري الإسباني

السيسي: المنطقة تمر بمنعطف خطير وأي تقدير خاطئ للأمور يقود إلى المجهول

ريال مدريد اتهمه بالفساد، من هو الإسباني أليخاندرو مونيز حكم قمة الأهلي والزمالك؟

خدمات

المزيد

ضوابط صارمة على أصحاب المصانع المنتجة للسلع التموينية وفقا للقانون

سعر الأرز في الأسواق اليوم الجمعة

تعرف على سعر الأرز فى الأسواق

الخدمات المستثناة من المواعيد الشتوية لغلق المحلات

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. قمة الأهلي والزمالك.. ليفربول مع جالطة سراي.. برشلونة ضد سان جيرمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحاديث نبوية عن فضل الاجتماع على الطعام وفوائده

دعاء الجمعة الأولى من ربيع الآخر

للتصدى للأفكار المتطرفة، الأوقاف تعقد 2963 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين" بالمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads