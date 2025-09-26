فارق كبير بين صلاح وديمبلي، الكشف عن نقاط التوب 10 في البالون دور 2025

أُزيح الستار عن تفاصيل التصويت في جائزة الكرة الذهبية لعام 2025، والتي شهدت تفوقًا كاسحًا للفرنسي عثمان ديمبلي الذي تُوّج بالجائزة بعد حصوله على 1380 نقطة، متفوقًا بفارق ضخم بلغ 723 نقطة عن المصري محمد صلاح صاحب المركز الرابع برصيد 657 نقطة.

ترتيب الكرة الذهبية بحسب النقاط

وجاء الإسباني لامين يامال في المركز الثاني برصيد 1059 نقطة، يليه البرتغالي فيتينيا بـ703 نقاط، بينما حلّ البرازيلي رافينيا خامسًا بـ620 نقطة. أما المغربي أشرف حكيمي فجاء سادسًا بـ484 نقطة، يليه الفرنسي كيليان مبابي سابعًا بـ378 نقطة.

وضمّت قائمة العشرة الأوائل أيضًا الإنجليزي كول بالمر الذي احتل المركز الثامن بـ211 نقطة، وحارس المرمى الإيطالي جانلويجي دونناروما تاسعًا بـ172 نقطة، قبل أن يُكمل البرتغالي نونو مينديز القائمة في المركز العاشر بـ171 نقطة.

وتُظهر الأرقام تفوقًا استثنائيًا لديمبلي الذي قدّم موسمًا تاريخيًا، فيما أثار الفارق الكبير بينه وبين صلاح حالة من الجدل، خاصة مع استمرار النجم المصري في تقديم مستويات فردية مميزة خلال الموسم.

