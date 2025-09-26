الجمعة 26 سبتمبر 2025
قبل القمة المرتقبة، ماذا حقق زيزو مع الزمالك أمام الأهلي؟

زيزو، فيتو
زيزو، فيتو

يترقب كافة عشاق ومحبي كرة القدم في مصر والوطن العربي القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك المقرر لها يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتتجه الأنظار إلى أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي الحالي قبل القمة المرتقبة أمام الزمالك، المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل، حيث سبق للنجم الدولي أن خاض مواجهات عديدة أمام المارد الأحمر بقميص الزمالك.

وخلال مشواره مع الفريق الأبيض، لعب زيزو 18 مباراة ضد الأهلي، بجانب مواجهة أخرى انسحب منها الأحمر، وحقق الزمالك في وجوده الفوز 5 مرات فقط، بينما خسر 9 مباريات، وانتهت 4 مواجهات بالتعادل.

كما ساهم زيزو في 6 أهداف خلال مباريات القمة، حيث سجل 4 أهداف وصنع هدفين. 

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري 

 ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك 

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

