التشكيل الرسمي لقمة النصر واتحاد جدة في الدوري السعودي

أعلن الجهازان الفنيان لفريقي الاتحاد والنصر التشكيل الرسمي لمباراتهما المرتقبة، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

تشكيل الاتحاد أمام النصر

حراسة المرمى: رايكوفيتش.

خط الدفاع: سعد آل موسى – دانيلو بيريرا – أحمد الجليدان – معاذ فقيهي.

خط الوسط: فابينيو – كانتي – حسام عوار – موسى ديابي – ستيفن بيرجوين.

خط الهجوم: كريم بنزيما.

تشكيل النصر أمام الاتحاد

حراسة المرمى: بينتو ماتيوس.

خط الدفاع: نواف بوشل – محمد سيماكان – إينيغو مارتينيز – أيمن يحيى.

خط الوسط: عبد الله الخيبري – مارسيلو بروزوفيتش.

خط الهجوم: ساديو ماني – كريستيانو رونالدو – جواو فيليكس – كينجسلي كومان.

موعد مباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي

وسيتم إقامة مباراة الاتحاد والنصر في مسابقة الدوري السعودي اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي

وسيتم نقل مباراة الاتحاد والنصر عبر قناة "ثمانية 1" عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي

يتقاسم النصر واتحاد جدة صدارة الدوري السعودي لهذا الموسم حتى الآن بعدد 3 مباريات برصيد 9 نقاط لكل منهما وسط تفوق النصر في الصدارة بفارق الأهداف.

ويستقبل اتحاد جدة ضيفه النصر والذي يتساوى معه في الترتيب بـ9 نقاط لكل منهما، ولكن الأخير يتفوق على مستوى فارق الأهداف المسجلة بعد بداية مثالية لفريق المدرب البرتغالي جورجي جيسوس والذي سجل 12 هدفا في 3 مباريات ولم يستقبل سوى هدف وحيد.

وتواجه كريستيانو رونالدو وبنزيما في 9 مباريات بكافة البطولات ويتساويان بـ3 انتصارات لكل منهما.

وساهم كل منهما بـ7 أهداف في هذه المواجهات حيث سجل رونالدو 6 أهداف وتمريرة حاسمة، بينما أحرز بنزيما 5 أهداف وتمريرتين حاسمتين.

