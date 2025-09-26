الجمعة 26 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

التشكيل الرسمي لقمة النصر واتحاد جدة في الدوري السعودي

النصر، فيتو
النصر، فيتو

أعلن الجهازان الفنيان لفريقي الاتحاد والنصر التشكيل الرسمي لمباراتهما المرتقبة، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

 

تشكيل الاتحاد أمام النصر

حراسة المرمى: رايكوفيتش.

خط الدفاع: سعد آل موسى – دانيلو بيريرا – أحمد الجليدان – معاذ فقيهي.

خط الوسط: فابينيو – كانتي – حسام عوار – موسى ديابي – ستيفن بيرجوين.

خط الهجوم: كريم بنزيما.

 

تشكيل النصر أمام الاتحاد

حراسة المرمى: بينتو ماتيوس.

خط الدفاع: نواف بوشل – محمد سيماكان – إينيغو مارتينيز – أيمن يحيى.

خط الوسط: عبد الله الخيبري – مارسيلو بروزوفيتش.

خط الهجوم: ساديو ماني – كريستيانو رونالدو – جواو فيليكس – كينجسلي كومان.

 

موعد مباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي

 وسيتم إقامة مباراة الاتحاد والنصر في مسابقة الدوري السعودي اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي

وسيتم نقل مباراة الاتحاد والنصر عبر قناة "ثمانية 1" عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي

يتقاسم النصر واتحاد جدة  صدارة الدوري السعودي لهذا الموسم حتى الآن بعدد 3 مباريات برصيد 9 نقاط لكل منهما وسط تفوق النصر في الصدارة بفارق الأهداف.

ويستقبل اتحاد جدة ضيفه النصر والذي يتساوى معه في الترتيب بـ9 نقاط لكل منهما، ولكن الأخير يتفوق على مستوى فارق الأهداف المسجلة بعد بداية مثالية لفريق المدرب البرتغالي جورجي جيسوس والذي سجل 12 هدفا في 3 مباريات ولم يستقبل سوى هدف وحيد.

وتواجه كريستيانو رونالدو وبنزيما في 9 مباريات بكافة البطولات ويتساويان بـ3 انتصارات لكل منهما.

وساهم كل منهما بـ7 أهداف في هذه المواجهات حيث سجل رونالدو 6 أهداف وتمريرة حاسمة، بينما أحرز بنزيما 5 أهداف وتمريرتين حاسمتين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النصر الدوري السعودي الاتحاد الاتحاد والنصر مباراة الاتحاد والنصر

مواد متعلقة

شوط أول سلبي بين أهلي جدة والحزم في الدوري السعودي

بلدية المحلة بالمركز الأخير، جدول ترتيب دوري المحترفين بختام الجولة السادسة

النحاس يستقر على لاعبي قلبي دفاع الأهلي أمام الزمالك في القمة

مدة غياب جارسيا عن برشلونة بعد إصابته

نتائج مباريات دوري المحترفين اليوم الجمعة: فوز مسار وسقوط أسوان

التشكيل الرسمي لـ أهلي جدة أمام الحزم في الدوري السعودي

مواجهة نارية تنتظر نجوم الأهلي الجدد في الكلاسيكو أمام الزمالك.. تريزيجيه يسعى لكسر عقدة عدم التهديف.. وزيزو في اختبار أول خاص مع ناديه السابق.. وتاريخ المواجهات في صالح الأحمر

غزل المحلة يعلن الحداد 3 أيام على ضحايا مصنع الملابس، وطلب خاص لرابطة الأندية

الأكثر قراءة

لأول مرة، سيد عبد الحفيظ يحضر اجتماع لجنة تخطيط الكرة بالأهلي

حريق ضخم يلتهم مطعما شهيرا في سوهاج

المستشار القانوني للأهلي: إم بي سي توقف برنامج مدحت شلبي وتحيله للتحقيق

رئيس اتحاد النقابات الفنية يكشف مفاجأة بشأن استقالة أشرف زكي من منصبه (فيديو)

من هو المذيع الأمريكي تاكر كارلسون الذي حاصر نتنياهو؟

مبابي على رأس قائمة ريال مدريد أمام أتلتيكو في الدوري الإسباني

السيسي: المنطقة تمر بمنعطف خطير وأي تقدير خاطئ للأمور يقود إلى المجهول

ريال مدريد اتهمه بالفساد، من هو الإسباني أليخاندرو مونيز حكم قمة الأهلي والزمالك؟

خدمات

المزيد

ضوابط صارمة على أصحاب المصانع المنتجة للسلع التموينية وفقا للقانون

سعر الأرز في الأسواق اليوم الجمعة

تعرف على سعر الأرز فى الأسواق

الخدمات المستثناة من المواعيد الشتوية لغلق المحلات

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. قمة الأهلي والزمالك.. ليفربول مع جالطة سراي.. برشلونة ضد سان جيرمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحاديث نبوية عن فضل الاجتماع على الطعام وفوائده

دعاء الجمعة الأولى من ربيع الآخر

للتصدى للأفكار المتطرفة، الأوقاف تعقد 2963 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين" بالمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads