أخبار مصر: انهيار مصبغة بداخلها العشرات بالمحلة، قبيلة الترابين تهدد بالحرب في غزة، مفاجأة عن الذهب، ترامب يحدد مصير الضفة

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

مصرع شخصين وإصابة العشرات في انفجار داخل مصبغة بالمحلة وانهيارها بشكل مفاجئ (صور)

لقى شخصان مصرعهما وأصيب العشرات بإصابات متفرقة، إثر انهيار مبنى مصبغة بالمنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى، بعد حدوث انفجار داخلها.

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد إتمام التصالح مع أسرة صديقه المصاب

عقد الفنان أحمد رزق جلسة تصالح مع أسرة صديق نجله المصاب وبناءً عليه أخلت جهات التحقيق في مدينة أكتوبر سبيل عمر، نجل الفنان أحمد رزق، في واقعة التعدي على زميله وإصابته بثقب في طبلة الأذن أمام مول شهير داخل كمبوند بمنطقة أكتوبر وتم الإفراج عن المتهم من سرايا النيابة عقب استكمال التحقيقات.

يبدأ تطبيقها اليوم، المواعيد الشتوية لغلق وفتح المحال والمطاعم والكافيهات

يبدأ اليوم الجمعة تطبيق المواعيد الشتوية لغلق وفتح المحلات والكافيهات والمطاعم، وذلك بناء على تعليمات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

يحدث لأول مرة منذ الافتتاح، تطور جديد بسد النهضة وخبير يكشف تأثيره في مصر والسودان

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن تطور جديد في التخبط الإثيوبي في إدارة سد النهضة.

سيدة الزومبي، تحرك أمني بشأن فيديو قفز أجنبية على سيارة بطريقة مرعبة بالمنوفية

تواصل الأجهزة الامنية جهودها لكشف حقيقة مقطع فيديو منشور على السوشيال ميديا تظهر فيه سيدة تنطق باللغة الإنجليزية، أثناء قفزها على كبوت سيارة ملاكي يستقلها مجموعة من الأشخاص في المنوفية، الأمر الذي دفع بعضهم بوصفها بالزومبي.

مقتل "الشايب" أبرز قادة "تأمين المساعدات" في غزة وقبيلة الترابين تهدد بحرب أهلية

أعلنت مصادر في قطاع غزة مقتل الشاب محمود عبد الله أبو مغاصيب "الشايب"، أبرز قادة ما تسمى "مجموعات تأمين المساعدات"، وسط حالة من التوتر والاحتقان سادت الأوساط الفلسطينية.

نجاة العروسين بأعجوبة، اللقطات الأولى لحريق قاعة أفراح بطريق "طنطا – المحلة" (فيديو)

تحول حفل زفاف بقاعة أفراح على طريق طنطا – المحلة الكبرى بالقرب من قرية الهياتم بمحافظة الغربية إلى لحظات من الرعب والفزع بعد اندلاع حريق هائل داخل القاعة أثناء الاستعدادات للاحتفال.

الأوقاف تفتتح اليوم 10 مساجد في 8 محافظات

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله –عز وجل– بافتتاح 10 مساجد اليوم الجمعة الموافق 26 من سبتمبر 2025 م، حيث تم إنشاء وبناء مسجد واحد جديد، وإحلال وتجديد 8 مساجد، وصيانة وتطوير مسجد واحد.

اتهام مدير FBI السابق جيمس كومي بجرائم خطرة وترامب شامتا: فاسد ومن أسوأ البشر

أعلنت وزارة العدل الأمريكية الخميس أن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق جيمس كومي متهم بارتكاب "جرائم خطرة" مرتبطة بالكشف عن معلومات حساسة.

مذهل مهاريا، ماذا قدم هيثم حسن أمام برشلونة قبل انضمامه لمنتخب مصر؟

شارك هيثم حسن لاعب فريق ريال اوفييدو الإسباني، خلال مباراة فريقه أمام برشلونة في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة السادسة من منافسات الدوري الإسباني للدرجة الأولى.

صلوا على النبي احنا مش في خناقة، رسالة تهدئة من سلوم حداد لفناني مصر بعد أزمة "إتقان الفصحى"

خرج الفنان السوري سلوم حداد عن صمته لتوضيح تصريحه المثير عن عدم إجادة الفنانين المصريين نطق اللغة العربية الفصحى، باستثناء النجمين الراحلين نور الشريف وعبد الله غيث.

يا رسوم 100 % يا تنفيذ هذا الشرط، ترامب يفاجئ شركات الأدوية الأجنبية بقرار صادم

فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قطاع الأدوية والصيدلة في الولايات المتحدة، بإعلان فرض رسوم جمركية، ابتداء من الشهر لمقبل.

انخفاض سعر الذهب اليوم بعد ارتفاع الدولار وترقب لبيانات أمريكية للتضخم

تراجع سعر الذهب اليوم الجمعة بعدما رفعت بيانات اقتصادية أمريكية جاءت أقوى من المتوقع الدولار وألقت بظلالها على توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة، في حين يترقب المتعاملون بيانات التضخم الأمريكية التي من المقرر أن تصدر في وقت لاحق من اليوم لاستنباط المزيد من المؤشرات.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025 والقنوات الناقلة

تشهد مباريات اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025 مواجهات مهمة في الملاعب العربية والأوروبية.

فشلنا رسميا، تصريح مثير من ضابط شارك في الهجوم على قطر

صرح ضابط مشارك في الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة، بأنه يمكن القول بشكل رسمي "إننا فشلنا في الهجوم".

فيروسات مصطنعة وتجربة واحدة تكفي للإبادة، تحذيرات من فناء البشرية بسبب الذكاء الاصطناعي

أعرب خبراء في التكنولوجيا عن خشيتهم من أن يتم القضاء على البشر بواسطة فيروسات مصطنعة ووسائل أخرى إذا لم يتم ضغط "زر الإيقاف"، بعد انتشار الذكاء الاصطناعي الواسع وتطوره المتسارع.

بالإجماع، المهن التمثيلية ترفض استقالة أشرف زكي وتطالبه بمواصلة مهامه

أعلن مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية عن رفض استقالة الدكتور أشرف زكي.

ترامب: لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية سواء تحدثت مع نتنياهو بشأن ذلك أم لا

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس، بأن الولايات المتحدة لن تسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.

نغمتها لامست قلبه، مدرب برشلونة يخطف الأضواء بأغنية لـ فضل شاكر (فيديو)

خطفت أغنية "أحلى رسمة" للمطرب اللبناني فضل شاكر قلب ووجدان هانز فليك، مدرب برشلونة، وقام بنشرها عبر حسابه على منصة "إنستجرام" في لقطة لاقت تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

