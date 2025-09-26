صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس، بأن الولايات المتحدة لن تسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.



وقال ترامب: "لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية سواء تحدثت مع نتنياهو بشأن ذلك أم لا".

هذا وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه اجرى محادثات "جيدة جدًّا" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الوضع في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أفاد موقع "أكسيوس" أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ناقش خلال زيارته إلى تل أبيب مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إمكانية ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية، وذلك ردًّا على اعتراف عدة دول غربية بدولة فلسطين.

وتابع نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين أن "روبيو أشار في اجتماعات خاصة إلى أنه لا يعارض ضم الضفة الغربية وأن إدارة ترامب لن تقف في طريقه"، فيما نقل عن مسؤول أمريكي قوله إن "الادعاءات الإسرائيلية أثارت حالة من القلق داخل إدارة ترامب، وذلك بسبب عدم وجود موقف أمريكي واضح بشأن هذه القضية".

وفي نفس السياق، أفاد مسؤول أمريكي لموقع "أكسيوس" بأن “الشاغل الرئيسي الذي أعرب عنه مسؤولو البيت الأبيض ووزارة الخارجية في عدة اجتماعات بهذا الشأن ”ضم أجزاء من الضفة الغربية" كان من أن يؤدي ذلك إلى انهيار اتفاقيات أبراهام وتشويه إرث ترامب".

ومن جانبه، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اعتزام إسرائيل ضم 82 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، وشدد على ضرورة "منع قيام دولة فلسطينية".

وأكد أن "الدور السياسي للسيادة هو ضمان عدم قيام دولة عربية. يجب منع قيام الدولة الفلسطينية، والإدارة الأمريكية تؤيد إسرائيل في قرار القضاء على فكرة إقامة دولة فلسطينية".

وحذر سموتريتش السلطة الفلسطينية بالقول: "إذا تجرأت السلطة الفلسطينية على رفع رأسها وتهديدنا، فسندمرها كما نفعل مع حركة حماس في قطاع غزة".

ودعا سموتريتش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الإسراع باتخاذ قرار الضم، قائلا "من هنا أدعو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اجمع الحكومة، واتخذ قرارا تاريخيا بفرض السيادة الإسرائيلية على جميع الأراضي المفتوحة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".

