يحدث لأول مرة منذ الافتتاح، تطور جديد بسد النهضة وخبير يكشف تأثيره في مصر والسودان

سد النهضة، كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن تطور جديد في التخبط الإثيوبي في إدارة سد النهضة.

توقف المياه أعلى الممر الأوسط لسد النهضة

وكتب “شراقي” على صفحته بـ"فيس بوك" تحت عنوان “توقف المياه أعلى الممر الأوسط لـسد النهضة لأول مرة منذ الافتتاح التلفزيوني” وقال: "زيادة المنصرف من بوابات المفيض العلوي بكميات تعدت 635 مليون م3 يوميًّا من خلال 4 بوابات، أدى إلى انخفاض منسوب بحيرة سد النهضة أمس 25 سبتمبر 2025 ولأول مرة منذ الافتتاح التليفزيوني في 9 سبتمبر الجاري عن 640 م وهو منسوب الممر الأوسط، وبالتالي توقفت المياه من الفيضان أعلى السد وغير متوقع أن يحدث ذلك في المستقبل إلا في حالات الطوارئ القصوى".



ارتفاع منسوب النيل الأزرق عند الخرطوم إلى ما بعد منسوب الفيضان

وأضاف: "زيادة التصريف من سد النهضة أدى إلى ارتفاع منسوب النيل الأزرق عند الخرطوم إلى ما بعد منسوب الفيضان، مع التحذيرات المستمرة من وزارة الزراعة والري السودانية للأهالي من ارتفاع منسوب النيل في معظم السودان".



وتابع أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة: "مع استمرار توقف التوربينات أصبحت بوابات المفيض العلوي هي المصدر الوحيد لتصريف مياه الأمطار المستمرة حاليًّا، ومن المتوقع خفض عدد بوابات المفيض الأيام القادمة مع الانخفاض التدريجى فى كمية الأمطار من 350 مليون م3 باقى سبتمبر إلى متوسط 200 مليون م3/يوم الشهر القادم".

تأثير توقف فيضان المياه أعلى الممر الأوسط في مصر

واختتم: "توقف فيضان المياه أعلى الممر الأوسط، وتشغيل أو استمرار توقف التوربينات، وعدد بوابات المفيض العلوى، كل ذلك لا يؤثر في وصول المياه إلى مصر حتى نهاية الموسم، وان استمر توقف التوربينات وغلق بوابات المفيض فالفتح الإجباري قبل موسم الفيضان القادم، ولكن التأثير الأكبر في السودان سواء بزيادة التصريف أو غلق بوابات المفيض أو توقف التوربينات".

تخبط إثيوبي في إدارة سد النهضة

وأمس أكد الدكتور عباس شراقي أن "ما يحدث فى سد النهضة هو تخبط فى إدارة السد حيث الملء الكامل في سبتمبر العام الماضي، وعدم تشغيل التوربينات بكفاءة طوال العام مع عدم التصريف التدريجي للمياه قبل موسم الفيضان من خلال بوابات المفيض، حتى لا ينكشف أمر عدم تشغيل التوربينات، مما أدى إلى استقبال الفيضان الجديد والبحيرة ممتلئة وبالتالي كان لا بد من فتح 4 بوابات من المفيض العلوي بالاضافة إلى استخدام مفيض الممر الأوسط الذى سوف يتوقف قريبا مع زيادة المنصرف من مخزون البحيرة".

وعن تأثير ارتفاع مناسيب مياه النيل الأزرق على مصر، قال عباس شراقي: "السد العالى جاهز تماما لاستقبال هذه المياه مع مياه النيل الأبيض، وتسجل بحيرة ناصر زيادة تدريجية يومية فى المنسوب رغم الاستخدامات المائية الكبيرة خلال موسم أقصى الاحتياجات الذى أوشك على الانتهاء".



وكشف الباحث في الشأن الإفريقي وحوض النيل هاني إبراهيم أن "وزارة الري السودانية تستمر في إطلاق التحذيرات العاجلة من ارتفاع مناسيب النيل خاصة، بسبب تدفقات النيل الأزرق الواردة من السد الإثيوبي، والتي سجلت اليوم 635 مليون متر مكعب".

وأكد الباحث هاني إبراهيم أن "التحذيرات موجهة لغالبية ولايات السودان، بطول امتداد النيل الأزرق، وصولًا إلى الولاية الشمالية، وبالتزامن مع اكتمال ملء خزان جبل الأولياء أيضًا، وهو أمر له أضرار على الخرطوم التي وصلت لمنسوب الفيضان فعليًا".

وقال الباحث في الشأن افريقي هاني إبراهيم: "إطلاق 600 مليون متر مكعب يوميا تعني حد الفيضان الذي يتسبب في أضرار بالسودان".



وأكد هاني إبراهيم أن "المسئول الأول عن تلك التدفقات هو السد الإثيوبي الذي قام بعمل ملء كامل دون حساب لمعدلات الأمطار، التي ارتفعت في الأسبوع الماضي وكان الأفضل تشغيليا أن يتم التوقف عند سعة 66 مليارا وليس الوصول إلى ما يعد حيز التعامل مع الفيضانات".

