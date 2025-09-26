نغمتها لامست قلبه، مدرب برشلونة يخطف الأضواء بأغنية لـ فضل شاكر (فيديو)

خطفت أغنية "أحلى رسمة" للمطرب اللبناني فضل شاكر قلب ووجدان هانز فليك، مدرب برشلونة، وقام بنشرها عبر حسابه على منصة "إنستجرام" في لقطة لاقت تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.



ونشر فليك عبر حسابه على منصة "إنستجرام" مقطع فيديو يجمع لقطات له مع الفريق الكتالوني، في أجواء مليئة بالحماس والتركيز، والمفاجأة كانت في الخلفية الموسيقية للمقطع، حيث اختيرت أغنية "أحلى رسمة" للمطرب اللبناني فضل شاكر، والتي جاءت كلماتها الرومانسية لتضفي طابعًا مختلفًا على المشاهد الرياضية.

ورغم أن فليك لا يتحدث العربية، فإنه أبدى إعجابه الكبير بنغمة الأغنية وأسلوبها، مؤكدًا أنه شعر بصدقها رغم عدم فهمه لمعاني كلماتها.

العديد من المشجعين تفاعلوا مع الفيديو بتعليقات ساخرة وأخرى معجبة.

وتولى فليك تدريب برشلونة قبل بداية الموسم الماضي، وقاد الفريق في موسمه الأول لتحقيق الثلاثية المحلية (الدوري والكأس والسوبر).

وجدد المدير الفني الألماني عقده مع البارسا في صيف العام الحالي، ليستمر حتى نهاية موسم 2026-2027.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.