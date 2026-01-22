الدوري الأوروبي والمصري وأفريقيا لليد، مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

18 حجم الخط

مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات الهامة في مختلف البطولات والمسابقات أبرزها، الدوري المصري وكأس الأمم الأفريقية لكرة اليد والدوري الأوروبي.

وتقام اليوم المواجهات التالية:

مباريات اليوم في الدوري المصري

وادي دجلة × غزل المحلة - 5 مساء | أون سبورت 1

حرس الحدود × كهرباء الإسماعيلية - 5 مساء | أون سبورت 2

الإسماعيلي × المقاولون العرب - 8 مساء | أون سبورت 1

مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد

الكاميرون × كينيا - 11 صباحا | أون سبورت 2

الجابون × أوغندا - 1 ظهرا | أون سبورت 1

الرأس الأخضر × المغرب - 1 ظهرا | أون سبورت 2

مصر × أنجولا - 3 عصرا | أون سبورت 2

الكونغو برازفيل × بنين | 3 عصرا

نيجيريا × زامبيا | 5 عصرا

تونس × غينيا | 5 عصرا

الجزائر × رواندا | 7 مساء

مباريات اليوم في الدوري الأوروبي

فنربخشة × أستون فيلا 7:45 مساء | بي ان سبورت 3

باوك سالونيكا × ريال بيتيس - 7:45 مساء | بي ان سبورت 8

مالمو × سيرفينا زافيزدا - 7:45 مساء | بي ان سبورت 7

بران × ميتييلاند - 7:45 مساء

فيكتوريا بلزن × بورتو - 7:45 مساء | بي ان سبورت 4

بولونيا × سيلتيك - 7:45 مساء | بي ان سبورت 5

يونج بويز × ليون - 7:45 مساء | بي ان سبورت 2

فينورد × شتورم جراتس - 7:45 مساء | بي ان سبورت 6

فيرينكفاروسي × باناثينابكوس - 10 مساء | بي ان سبورت 6

نيس × جو أهيد إيجلز - 10 مساء | بي ان سبورت 8

أوتريخت × جينك - 10 مساء | بي ان سبورت 3

روما × شتوتجارت - 10 مساء | بي ان سبورت 1

سيلتا فيجو × ليل - 10 مساء | بي ان سبورت 4

دينامو زغرب × ستيوا بوخارست - 10 مساء | بي ان سبورت 7

جلاسكو رينجرز × لودوجوريتس - 10 مساء | بي ان سبورت 9

ريد بول سالزبورج × بازل - 10 مساء | بي ان سبورت 5

سبورتينج براجا × نوتينجهام فورست - 10 مساء

