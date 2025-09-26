الجمعة 26 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع شخصين وإصابة العشرات في انفجار داخل مصبغة بالمحلة وانهيارها بشكل مفاجئ (صور)

انهيار مبنى مصبغة
انهيار مبنى مصبغة بالمحلة الكبرى

 لقى شخصان مصرعهما وأصيب العشرات بإصابات متفرقة، إثر انهيار مبنى مصبغة بالمنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى، بعد حدوث انفجار داخلها.

تلقى اللواء مدير أمن الغربية إخطارًا بنشوب حريق داخل المصبغة، وما لبث المبنى أن انهار بشكل مفاجئ، مما أسفر عن وقوع الضحايا والمصابين.

استجابة عاجلة من الحماية المدنية والإسعاف

هرعت قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحادث، وتم إخلاء المصابين والضحايا إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج، بينما تجري فرق الإنقاذ عمليات البحث عن أشخاص محتمل وجودهم تحت الأنقاض.

 

تطورات التحقيق

الأجهزة الأمنية بدأت التحقيقات لمعرفة أسباب الانفجار والانهيار، والتأكد من الالتزام بمعايير السلامة داخل المنشآت الصناعية بالمنطقة، وذلك لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمني المنطقة الصناعية بالمحلة الكبري المنطقة الصناعية المحلة الكبري الضحايا والمصابين خسائر بشرية بالمنطقة الصناعية قوات الحماية المدنية

مواد متعلقة

الداخلية تضبط 26 شخصا بتهمة غسل 1.3 مليار جنيه من تجارة المخدرات

القبض على سائق توك توك تعدى بالسب على صاحب سيارة بالإسكندرية (فيديو)

القبض على منادي سيارات تحرش بفتاة أثناء سيرها في الشارع بسوهاج (فيديو)

القبض على عامل خردة سمح لصغير بقيادة تروسيكل وأداء حركات استعراضية بالغربية

القبض على 11 متسولا بعد انتشار فيديو لطفلين يدخنان أمام محطة للقطارات

ضبط عاطل أغلق زاوية صلاة ومارس البلطجة على المواطنين بالإسكندرية

كشف ملابسات فيديو الاعتداء على طالب بالدقهلية وضبط المتهمين

بسبب الحركات الاستعراضية، ضبط قائدي سيارتي نقل جماعي بالقاهرة

الأكثر قراءة

مقتل "الشايب" أبرز قادة "تأمين المساعدات" في غزة وقبيلة الترابين تهدد بحرب أهلية

مصرع شخصين وإصابة العشرات في انفجار داخل مصبغة بالمحلة وانهيارها بشكل مفاجئ (صور)

يبدأ تطبيقها اليوم، المواعيد الشتوية لغلق وفتح المحال والمطاعم والكافيهات

سعر السمك اليوم، البلطي يتجاوز الـ 80 جنيها وانخفاض غير متوقع في الجمبري والبوري

بدء تطبيق المواعيد الشتوية لغلق وفتح المحال والكافيهات، استثناء لهؤلاء، ساعة إضافية في الإجازات، وغرفة عمليات للمتابعة

يحدث لأول مرة منذ الافتتاح، تطور جديد بسد النهضة وخبير يكشف تأثيره في مصر والسودان

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 26 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

فشلنا رسميا، تصريح مثير من ضابط شارك في الهجوم على قطر

خدمات

المزيد

الخدمات المستثناة من المواعيد الشتوية لغلق المحلات

ارتفاع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم

أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

سعر جرام الفضة في السوق المحلية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 26 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 26 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 26 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads