مصرع شخصين وإصابة العشرات في انفجار داخل مصبغة بالمحلة وانهيارها بشكل مفاجئ (صور)

لقى شخصان مصرعهما وأصيب العشرات بإصابات متفرقة، إثر انهيار مبنى مصبغة بالمنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى، بعد حدوث انفجار داخلها.

تلقى اللواء مدير أمن الغربية إخطارًا بنشوب حريق داخل المصبغة، وما لبث المبنى أن انهار بشكل مفاجئ، مما أسفر عن وقوع الضحايا والمصابين.

استجابة عاجلة من الحماية المدنية والإسعاف

هرعت قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحادث، وتم إخلاء المصابين والضحايا إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج، بينما تجري فرق الإنقاذ عمليات البحث عن أشخاص محتمل وجودهم تحت الأنقاض.

تطورات التحقيق

الأجهزة الأمنية بدأت التحقيقات لمعرفة أسباب الانفجار والانهيار، والتأكد من الالتزام بمعايير السلامة داخل المنشآت الصناعية بالمنطقة، وذلك لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث.

