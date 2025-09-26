نجاة العروسين بأعجوبة، اللقطات الأولى لحريق قاعة أفراح بطريق "طنطا – المحلة" (فيديو)

تحول حفل زفاف بقاعة أفراح على طريق طنطا – المحلة الكبرى بالقرب من قرية الهياتم بمحافظة الغربية إلى لحظات من الرعب والفزع بعد اندلاع حريق هائل داخل القاعة أثناء الاستعدادات للاحتفال.

وشهدت القاعة حالة من الهرج والذعر بين الأهالي والمعازيم فيما أنقذت العناية الإلهية العروسين من وسط النيران دون أن يتعرضا لأي إصابات وسط مشاهد مؤثرة بين ذويهم الذين تحول فرحهم إلى حزن شديد.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بإحدى قاعات الأفراح بمدينة المحلة.

وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية بـ 5 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على ألسنة اللهب كما فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا بمحيط المكان لتأمين الحضور ومنع امتداد النيران إلى المباني المجاورة.

وجارٍ حصر حجم الخسائر المادية التي خلفها الحريق والتأكد من عدم وجود مصابين آخرين.

