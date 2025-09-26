الجمعة 26 سبتمبر 2025
اتهام مدير FBI السابق جيمس كومي بجرائم خطرة ورسالة شماتة من ترامب

مدير مكتب التحقيقات
مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق جيمس كومي، فيتو

أعلنت وزارة العدل الأمريكية الخميس أن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق جيمس كومي متهم بارتكاب "جرائم خطرة" مرتبطة بالكشف عن معلومات حساسة. 

وأفادت الوزارة في بيان أن لائحة الاتهام التي أصدرتها هيئة محلفين فدرالية كبرى تزعم أن كومي عرقل تحقيقًا يجريه الكونجرس وأدلى بشهادة كاذبة.

 وفي حال إدانته، يواجه كومي عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وفق المدعية العامة الفدرالية ليندزي هاليجان التي عيّنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منصبها قبل أيام.

بدوره، رد كومي على اتهامه بالإدلاء بشهادة كاذبة وعرقلة العدالة، بالقول "أنا بريء وأثق بالنظام القضائي".

من جانبه، علق الرئيس الأمريكي على إعلان وزارة العدل الأمريكية، وكتب عبر منصة "تروث سوشيال"، اليوم الجمعة “العدالة تتحقق في أمريكا”.

 ووصف جيمس كومي بأنه واحدٌ من أسوأ الأشخاص الذين عرفتهم البلاد على الإطلاق.

وأضاف "اليوم، وُجّهت إليه لائحة اتهام من هيئة محلفين كبرى بتهمتين جنائيتين تتعلقان بعدة أعمال غير قانونية ومخالفة للقانون. لقد كان سيئًا جدًّا لبلدنا...".

وكانت وزارة العدل الأمريكية قدمت لائحة اتهام ضد كومي بتهمة الإدلاء بشهادة زور أمام الكونجرس حول دوره في التحقيق في محاولة التأثير على الانتخابات الرئاسية 2016.

كما يستهدف التحقيق التركيز على شهادة كومي أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ في 30 سبتمبر 2020، والذي ناقش تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي حول تعاون محتمل، لم يثبت لاحقًا، بين روسيا وحملة دونالد ترامب الرئاسية لعام 2016.

وبموجب قانون التقادم، فإن الموعد النهائي لتقديم لائحة الاتهام ضد كومي، هو يوم الثلاثاء المقبل، مع نهاية الشهر الحالي والذي يتزامن مع مرور خمس سنوات من تاريخ إدلائه بشهادته.

