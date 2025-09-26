مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025 والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات اليوم، تشهد مباريات اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025 مواجهات مهمة في الملاعب العربية والأوروبية.
مواعيد مباريات اليوم بدوري أدنوك للمحترفين
الظفرة ضد البطائح
الساعة:4.25 م بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: دبي الرياضية 2 + أبوظبي الرياضية 2
بني ياس ضد عجمان
الساعة: 4.25 م بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: دبي الرياضية 1 + أبوظبي الرياضية 1
النصر ضد دبا الفجيرة
الساعة: 7.15 م بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: دبي الرياضية 1 + أبوظبي الرياضية 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
جيرونا ضد إسبانيول
الساعة: 10م بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 3
مواعيد مباريات الدوري الألماني
بايرن ميونخ ضد فيردربريمن
الساعة: 9.30م بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: أم بي سي أكشن
سالزبورج ضد بورتو
الساعة: 10م بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 7
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
ستراسبورج ضد مارسيليا
الساعة: 9.45 م بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 4
مباريات مباريات الدوري السعودي
الحزم ضد الأهلي
الساعة: 6.35 م بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: ثمانية 2
ضمك ضد الاتفاق
الساعة: 6.40 م بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: ثمانية 3
الاتحاد ضد النصر
الساعة: 9 م بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: ثمانية 1
