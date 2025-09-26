انخفاض سعر الذهب اليوم بعد ارتفاع الدولار وترقب لبيانات أمريكية للتضخم

تراجع سعر الذهب اليوم الجمعة بعدما رفعت بيانات اقتصادية أمريكية جاءت أقوى من المتوقع الدولار وألقت بظلالها على توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة، في حين يترقب المتعاملون بيانات التضخم الأمريكية التي من المقرر أن تصدر في وقت لاحق من اليوم لاستنباط المزيد من المؤشرات.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 3741.71 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:33 بتوقيت جرينتش.

وصعد الذهب 1.7 في المئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.



واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر دون تغيير عند 3772.20 دولار.

ويحوم مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع، مما يجعل السبائك المسعرة به أعلى تكلفة للمشترين في الخارج.

وانخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، في حين نما الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في الربع الثاني وسط إنفاق استهلاكي قوي واستثمارات في الأعمال.

ومن المتوقع أن يظهر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي الأمريكي والمقرر صدوره في الساعة 12.30 بتوقيت جرينتش، ارتفاعا بواقع 0.3 في المئة على أساس شهري و2.7 في المئة على أساس سنوي في أغسطس، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.

وعادة ما تميل أسعار الذهب للارتفاع في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. وقد سجلت مستوى قياسيا مرتفعا عند 3790.82 دولار يوم الثلاثاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 في المئة إلى 44.92 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.6 في المئة إلى 1538.15 دولار. وزاد البلاديوم 0.5 في المئة إلى 1255.72 دولار. وتتجه المعادن الثلاث لتسجيل مكاسب أسبوعية.

