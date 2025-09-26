مذهل مهاريا، ماذا قدم هيثم حسن أمام برشلونة قبل انضمامه لمنتخب مصر؟

شارك هيثم حسن لاعب فريق ريال اوفييدو الإسباني، خلال مباراة فريقه أمام برشلونة في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة السادسة من منافسات الدوري الإسباني للدرجة الأولى.

واقترب هيثم حسن من تمثيل منتخب مصر لكون والده مصريًّا رغم كونه ولد في فرنسا.

أرقام هيثم حسن

لعب 65 دقيقة

دقة التمريرات: 55%

لمس الكرة: 23 مرة

مراوغات ناجحة: 2 من 4

تمريرات طولية دقيقة: 2 من 2

دون أي تسديدات

مواجهات أرضية ناجحة: 3 من 7

تدخلات دقيقة ناجحة: 1 من 1

وحصل هيثم حسن على تقييم بلغ 6.7/10 وهو تقييم جيد بين لاعبي ريال أوفييدو.

هيثم حسن فنان 🇪🇬



في اغلب الثنائيات اللي دخلها مع جيرارد مارتن تجاوزه، سرعته بالكورة مذهله،



مصري، مثل منتخبات فرنسا السنية

عمره 23 سنة.. هذه اول مرة اشاهده

لكنه مذهل مهاريًا 👏🏻 pic.twitter.com/s06JKeuLcY — خالد القحطاني (@khaled_q28) September 25, 2025





مذهل مهاريا

وقال المحلل السعودي خالد القحطاني: "هيثم حسن فنان، في أغلب الثنائيات التي دخلها مع جيرارد مارتن تجاوزه، سرعته بالكرة مذهلة، مصري، مثل منتخبات فرنسا السنية..عمره 23 سنة.. هذه أول مرة أشاهده، لكنه مذهل مهاريًا".

وفاز فريق برشلونة على مضيفه ريال أوفييدو، الذي يلعب له المصري هيثم حسن، بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة السادسة من منافسات الدوري الإسباني للدرجة الأولى.

وشارك هيثم حسن الذي اقترب من الانضمام لمعسكر منتخب مصر في معسكر أكتوبر المقبل، أساسيًا في المرمى قبل تغييره في الدقيقة 65.

وتقدم أوفييدو في الدقيقة 33 عبر ألبرتو رينا بعدما استغل خطأ كارثي من خوان جارسيا حارس البارسا في تشتيت الكرة وصوبها رينا في المرمى.

وسجل إريك جارسيا التعادل في الدقيقة 56 بعدما استغل ارتداد تصويبة فيران توريس من القائم ووضعها في المرمى.

وسجل ليفاندوفسكي التقدم في الدقيقة 70 من زمن المباراة بضربة رأس بعد عرضية من فرينكي دي يونج.

واختتم رونالد أراخو الثلاثية في الدقيقة 88 من ضربة رأس بعد عرضية من راشفورد.

ترتيب الدوري الإسباني

رفع برشلونة رصيده للنقطة 16 في المركز الثاني خلف ريال مدريد المتصدر برصيد 18 نقطة بينما توقف رصيد أوفييدو عند 3 نقاط في المركز 18.

