صلوا على النبي احنا مش في خناقة، رسالة تهدئة من سلوم حداد لفناني مصر بعد أزمة "إتقان الفصحى"

خرج الفنان السوري سلوم حداد عن صمته لتوضيح تصريحه المثير عن عدم إجادة الفنانين المصريين نطق اللغة العربية الفصحى، باستثناء النجمين الراحلين نور الشريف وعبد الله غيث.

وقال “سلوم” على هامش مشاركته في بروفات مسرحية الزير سالم، إن حديثه لم يكن موجهًا ضد الفنانين المصريين بشكل عام، بل قصد أن بعض الممثلين، من مختلف الدول العربية، قد يواجهون صعوبة في النطق بالفصحى.

وأضاف بحسب ET بالعربي: “عندما أقول بعض الفنانين والأشقاء المصريين لا يجيدون النطق بالفصحى، هذا لا يعني أنه لا يوجد بعض الفنانين السوريين أيضًا من الذين لا يجيدون النطق بالفصحى، والعراقيين والأردنيين واللبنانيين والتوانسة والمغاربة”.

وأشار إلى أنه يقدِّر المواقف المتزنة لبعض الفنانين الذين تعاملوا مع الموضوع بعقلانية، بعيدًا عن ردود الفعل الانفعالية، قائلًا: “أنا بشكر طارق الشناوي ومحمد هنيدي والست هالة صدقي، أخدوا موقف عقلاني وليس له علاقة بالعوام”.

كما أرسل سلوم حداد رسالة تهدئة مؤكدًا أن النقاش الفني يجب أن يبقى في إطار الحوار البنَّاء: "بعض الفنانين، وخصوصًا الفنان أحمد ماهر، يلي بوجه له تحية، حاول أن يُلغي، يعني لأ القصة بدها طولة بال وبدها صلاة على النبي، يا جماعة نحنا عم نتحاور ونتناقش، ما عم نسحب سيوف على بعض، لا نُلغي الآخر ولا نقتل الآخر، ولا نخوّن الآخر، هي وجهات نظر، قد تختلف معي وقد تتفق معي، بهذه البساطة".

ثم ختم حداد حديثه برسالة واضحة إلى جمهوره، نافيًا أن يكون قصده الإساءة للشعب المصري أو لأي شعب عربي آخر: “العوام سوَّقوا لها، اعتبروها إساءة للشعب المصري، بتتصوري في إنسان عاقل ممكن يسيء لشعب؟ لأ هي كبيرة، ما حدا بسيء لشعب، ولا لأفراد، وفي فرق بين الاختلاف والإساءة”.

أثار النجم السوري سلوم حداد جدلًا واسعًا في الأوساط الفنية المصرية، بعدما صرح في لقاء إعلامي بأن “هناك قلة من الممثلين المصريين الذين يجيدون اللغة الفصحى”، مؤكدًا أن “القلة فقط هم من يستطيعون نطق الجيم جيمًا سليمة منهم الراحل عبد الله غيث والراحل نور الشريف”، فيما سخر من أداء كثير من الممثلين المصريين، وأضاف قائلًا إن هذا “لا يستقيم”.

لم تمر كلمات حداد مرور الكرام، إذ اعتبرها عدد من الفنانين والمؤلفين والمخرجين المصريين إساءة غير مبررة لتاريخ طويل من الأعمال التي شكلت وجدان الجمهور العربي بالفصحى.

