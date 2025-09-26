الجمعة 26 سبتمبر 2025
ثقافة وفنون

بالإجماع، المهن التمثيلية ترفض استقالة أشرف زكي وتطالبه بمواصلة مهامه

نقابة المهن التمثيلية،
نقابة المهن التمثيلية، فيتو

أعلن مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية عن رفض استقالة الدكتور أشرف زكي.

وعقد مجلس الإدارة جلسة طارئة يوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر 2025 لمتابعة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن ترك النقيب، الدكتور أشرف زكي، لمنصبه.

وبعد المداولة، أكد المجلس في بيان له الدور الوطني والنقابي البارز الذي قام به النقيب، وما بذله من جهد وعطاء متميز في خدمة النقابة وأعضائها والدفاع عن مصالحهم.

كما عبر المجلس عن ثقته الكاملة بقيادة الدكتور أشرف زكي ودعمه المستمر له.

وعليه، قرر المجلس بالإجماع رفض ترك النقيب لمنصبه شكلًا وموضوعًا.

وفي الختام، أهاب المجلس بالدكتور النقيب مواصلة عمله في قيادة النقابة لما فيه خير الأعضاء والمصلحة العامة.

مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية نقابة المهن التمثيلية الدكتور اشرف زكي استقال الدكتور أشرف زكي

الجريدة الرسمية
