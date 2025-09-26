الأوقاف تفتتح اليوم 10 مساجد في 8 محافظات

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله –عز وجل– بافتتاح 10 مساجد اليوم الجمعة الموافق 26 من سبتمبر 2025 م، حيث تم إنشاء وبناء مسجد واحد جديد، وإحلال وتجديد 8 مساجد، وصيانة وتطوير مسجد واحد.

وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2025 م حتى الآن، إلى ١٧٥ مسجدًا

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2025 م حتى الآن، إلى (١٧٥) مسجدًا، من بينها 146 مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و29 مسجدًا صيانةً وتطويرًا.

وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014 م، بلغ (13664مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 23 مليارًا و702 مليون جنيه.

خريطة افتتاح المساجد الجديدة

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًّا، بيانها كالتالي:



محافظة سوهاج:

تم إحلال وتجديد مسجد الشمرات بقرية عرابة أبو دهب – مركز سوهاج.

محافظة الشرقية:

تم إحلال وتجديد مسجد المخامرة بقرية شنيط الحرابوة – مركز كفر صقر؛ ومسجد الحمامدة الغربي بقرية الدميين – مركز فاقوس.

محافظة كفر الشيخ:

تم إحلال وتجديد مسجد النور بعزبة عباس الشرنوبي – مركز كفر الشيخ.

محافظة الإسماعيلية:

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمة بعزبة غنيم بقرية المحسمة الجديدة – مركز أبو صوير.

محافظة أسيوط:

تم إحلال وتجديد مسجد أبو قفه بقرية أبو كريم – مركز ديروط؛ وصيانة وتطوير مسجد أبو بكر الصديق بقرية عرب الكلابات الشرقية – مركز الفتح.

محافظة الفيوم:

تم إحلال وتجديد مسجد النور المحمدي بعزبة الحجراية بقرية فانوس - مركز طامية.

محافظة أسوان:

تم إنشاء وبناء مسجد عثمان بن عفان بقرية العباسية – مركز كوم أمبو.

محافظة البحيرة:

تم إحلال وتجديد مسجد فاطمة الزهراء بمنطقة زراعة ٣ بقرية فرهاش – مركز حوش عيسى.

وأكدت الأوقاف أن الوزارة التزمت بتطوير بيوت الله –عز وجل– وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية، في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله –عز وجل– ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

